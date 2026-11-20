Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Viorel Cataramă a acuzat că Partidul Național Liberal ar fi împânzit de „progresiști”, plantați în interiorul formațiunii sau aflați acolo de mai mult timp, care au fost trimiși direct în funcții de conducere. Omul de afaceri a oferit și câteva exemple de nume. De asemenea, Cataramă a susținut că mai multe ONG-uri au investit în promovarea ideologiei progresiste pentru a prelua conducerea unor partide politice. În opinia sa, PNL ar fi devenit ținta acestor organizații, după ce USR nu a reușit să depășească pragul de 10%. Vezi emisiunea în întregime aici.

Viorel Cataramă a nominalizat numele celor din PNL pe care îi consideră progresiști

Viorel Cataramă afirmă că în PNL există numeroși membri cu viziuni progresiste, pe care îi acuză că au ajuns în partid fie în urmă cu mai mult timp, fie recent. Omul de afaceri i-a nominalizat pe Pâslaru și Gheorghiu, despre care a spus că au ajuns direct în funcții importante de conducere, deși nu ar fi fost membri ai partidului. Pe lista celor pe care îi consideră progresiști, Cataramă i-a mai menționat pe Dan Motreanu și Ciprian Ciucu, dar și pe alți membri ai formațiunii.

„PNL-ul a fost și este împânzit de foarte mulți progresiști. Au fost plantați în interiorul PNL fie de mai mult timp, fie aduși în ultimul timp. Exemplele sunt clare: Pâslaru și Gheorghiu. Asta este chiar strigător la cer: să nu fii membru al PNL și să aterizezi sau să fii catapultat în partid direct în funcții de conducere dintre cele mai înalte. Dintre ceilalți, începem cu Dan Motreanu, Ciucu, copilul celebrei neomarxiste Monica Macovei și mulți alții”, a relatat Viorel Cataramă.

Cataramă: PNL e ținta organizațiilor care se ocupă cu promovarea progresismului

Viorel Cataramă susține că organizații internaționale, ONG-uri și guverne occidentale au finanțat timp de decenii promovarea ideologiei progresiste, inclusiv a mișcărilor DEI, woke și cancel culture. Omul de afaceri afirmă că aceste rețele încearcă acum să influențeze partidele politice din România și că, după ce USR nu a reușit să obțină un scor electoral mai mare, PNL ar fi devenit noua țintă.

„De zeci de ani există organizații internaționale, ONG-uri și guverne, inclusiv guverne democrate ale Statelor Unite, care au pompat sume importante de bani pentru a promova ideologia progresistă, cu tot ce înseamnă ea: DEI, woke și cancel culture. Oamenii au fost plătiți, organe de presă etc.

Toți au stat și au așteptat momentul. Iar acum, în momentul în care conducerea UE a fost acaparată de progresiști, sigur că ei au scos capul și au uzat de toate armele pentru a pune mâna pe conducerea unor partide politice. Pentru că USR, care este un partid extremist progresist, nu reușește să atingă mai mult de 10%. Vedeți dumneavoastră că au găsit PNL-ul”, a mai adăugat Viorel Cataramă la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Ce înseamnă progresismul și care sunt partidele din România asociate cu această orientare politică

Progresismul este un termen tot mai prezent în dezbaterile politice din România, mai ales în contextul disputelor dintre curentele conservatoare și cele liberale. Deși este folosit frecvent în discursul public, nu toată lumea cunoaște principiile acestei orientări, valorile pe care le susține și formațiunile politice asociate cu ea.

La nivel european, progresismul se regăsește în programele mai multor partide, iar în România există câteva formațiuni care promovează politici apropiate de această doctrină.

Ce înseamnă progresismul și care sunt principiile sale

Progresismul este o orientare politică și socială care susține schimbarea și modernizarea societății. Aceasta pune accent pe extinderea drepturilor individuale, egalitatea de șanse, combaterea discriminării și reducerea diferențelor sociale și economice.

Susținătorii progresismului consideră că instituțiile statului trebuie să se adapteze la schimbările societății și să promoveze politici care să răspundă problemelor actuale. Printre direcțiile promovate se numără accesul egal la educație și servicii medicale, protejarea mediului, incluziunea socială și respectarea drepturilor minorităților.

Printre valorile asociate progresismului se numără:

Egalitatea de șanse și combaterea discriminării;

Protejarea drepturilor și libertăților individuale;

Incluziunea socială și respectarea diversității;

Protecția mediului și dezvoltarea durabilă;

Modernizarea instituțiilor publice și digitalizarea;

Reducerea inegalităților sociale și economice.

Care sunt partidele din România asociate cu progresismul

În România, mai multe formațiuni politice promovează principii liberale, progresiste sau politici apropiate de această orientare. Printre acestea se numără USR, REPER și SENS.

USR (Uniunea Salvați România) este asociat cu o orientare liberală și pro-europeană. Formațiunea susține modernizarea administrației publice, digitalizarea instituțiilor, combaterea corupției și protejarea mediului. În zona drepturilor civile, partidul promovează politici care pun accent pe libertățile individuale și egalitatea de șanse.

REPER se definește printr-o orientare liberală și progresistă, cu accent pe integrarea europeană, reformarea instituțiilor, protecția mediului și respectarea drepturilor individuale. Formațiunea susține, de asemenea, politici de incluziune socială și măsuri pentru reducerea inegalităților.

SENS (Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) este un partid cu orientare progresistă și pro-europeană. Programul său pune accent pe investițiile în sănătate și educație, protecția mediului, sustenabilitate și egalitate socială. Formațiunea susține și politici de incluziune și extinderea drepturilor civile.

Deși aceste partide au în comun anumite valori progresiste, există diferențe între programele și prioritățile lor politice. Progresismul nu reprezintă o doctrină cu un singur model de aplicare, iar politicile promovate pot varia de la o formațiune la alta.