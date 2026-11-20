Un rus a fost pus sub acuzare în SUA pentru că ar fi spionat angajații unei companii de apărare din Silicon Valley care furniza armament Ucrainei. Potrivit FBI, suspectul fotografia laptopuri, colecta date personale și urmărea angajații până la locuințele lor.

Un cetățean rus, identificat drept Igor D’iu, este acuzat de autoritățile americane că ar fi desfășurat activități de spionaj împotriva unei companii din Silicon Valley, specializată în tehnologie și apărare. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi fost recrutat de persoane care acționau în interesul Rusiei și ar fi primit misiunea de a obține informații despre o companie implicată în furnizarea de armament către Ucraina, scrie Politico.com.

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Departamentul american al Justiției a anunțat miercuri punerea sa sub acuzare, în urma unei investigații FBI care a documentat presupuse activități de supraveghere a angajaților companiei din nordul Californiei.

Conform unei declarații sub jurământ depuse de FBI, D’iu ar fi primit instrucțiuni să frecventeze o cafenea din apropierea sediului firmei, unde trebuia să identifice angajații și să fotografieze ecranele laptopurilor utilizate de aceștia în timpul lucrului.

Anchetatorii susțin că bărbatul nu s-ar fi limitat la observarea activității profesionale. Acesta ar fi strâns adrese de domiciliu, informații personale și date despre istoricul profesional al angajaților, pe care, în anumite situații, i-ar fi urmărit cu mașina după terminarea programului.

Identitatea companiei vizate nu a fost dezvăluită în documentele judiciare.

Suspectul ar fi primit instrucțiuni prin Telegram și ar fi intrat ilegal în SUA

Potrivit procurorilor americani, Igor D’iu ar fi fost recrutat prin intermediul unor contacte de pe platforma de mesagerie criptată Telegram. Deși anchetatorii nu au stabilit public identitatea persoanelor care îi transmiteau instrucțiunile, acestea i-ar fi spus că lucrează pentru „Patria-mamă”.

Documentele FBI arată că presupusa operațiune prezintă caracteristici întâlnite în activitățile clandestine ale serviciilor de informații ruse, care utilizează uneori intermediari pentru supravegherea și colectarea de date despre anumite ținte.

Ancheta indică faptul că D’iu ar fi ajuns în Statele Unite în vara anului trecut, fără o viză valabilă sau o autorizație de intrare.

În iunie 2025, acesta ar fi călătorit din Turcia în Mexic, iar ulterior ar fi publicat un mesaj într-un grup de Facebook în limba rusă, solicitând ajutor pentru a intra pe teritoriul american.

Departamentul Justiției susține că nu există o înregistrare oficială a intrării sale în SUA, dar istoricul căutărilor sale pe internet arată că s-a interesat de procedurile prin care cetățenii străini pot închiria automobile în Palo Alto, California, dar și de posibilitățile de deplasare cu trenul între Palo Alto și Los Angeles.

Unul dintre incidentele documentate de anchetatori s-ar fi produs în septembrie, când un angajat al companiei vizate a alertat poliția după ce a observat că era urmărit de un automobil. Din pângerea depusă reiese că șoferul l-ar fi urmărit pe o distanță de aproape 30 de mile, aproximativ 48 de kilometri, după plecarea de la serviciu.

În timpul deplasării, persoana aflată la volan ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și ar fi efectuat viraje ilegale pentru a nu pierde contactul cu angajatul.

Autoritățile susțin că, după ce poliția l-a contactat în legătură cu incidentul, D’iu și-ar fi schimbat automobilul și numărul de telefon, părăsind temporar statul California.

FBI a descoperit 18.000 de dolari și informații despre angajații companiei

Igor D’iu a fost arestat pe 30 octombrie, iar ulterior agenții federali au efectuat o percheziție la locuința sa din East Palo Alto.

În timpul verificărilor, anchetatorii au descoperit aproximativ 18.000 de dolari în numerar, două pașapoarte rusești, laptopuri, telefoane iPhone și echipamente pentru rețele wireless.

Printre obiectele ridicate se afla și un caiet care conținea adresele de domiciliu ale unor angajați ai companiei, alături de profiluri detaliate privind identitatea și experiența lor profesională.

Potrivit autorităților, informațiile găsite în locuință sunt relevante pentru investigarea presupusei operațiuni de supraveghere.

Un juriu federal din Districtul de Nord al Californiei a emis un act de acuzare care include mai multe infracțiuni, printre care conspirație pentru a acționa ca agent al unui guvern străin, hărțuire interstatală și fraudă legată de utilizarea unor documente false.

Procurorii susțin că documentele respective ar fi fost folosite pentru ascunderea identității reale a suspectului.

Igor D’iu se află în continuare în detenție și urmează să compară în fața instanței pe 24 noiembrie.