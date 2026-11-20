Nu ratați dezvăluirile explozive făcute la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! George Simion, face dezvăluiri în exclusivitate despre obiectivul politic al protestelor organizate de partid pentru susținerea lui Călin Georgescu. Care sunt mizele?

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, jurnalistul Robert Turcescu vine cu detalii din culisele cazului Călin Georgescu.

Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, analizează situația economică a României, măsurile fiscale și efectele acestora asupra populației. Care este adevăratul tablou al economiei românești? Ce se întâmplă cu puterea de cumpărare și cât mai poate suporta populația povara scumpirilor și a taxelor?

Tot la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liberalul și omul de afaceri Viorel Cataramă analizează măsurile guvernării Bolojan și consecințele acestora după plecarea fostului premier. Moștenirea lui Bolojan, nota de plată a României. Top trei măsuri care au distrus economia. Incompetență sau plan diabolic? Ce a reparat și ce a stricat Ilie Bolojan în timpul guvernării?

Toate momentele importante ale săptămânii 16-19 noiembrie au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.