Un bărbat în vârstă de 86 de ani a fost surprins de reporterul Gândul în fața sediului Administrației Prezidențiale de la Palatul Cotroceni în timp ce purta la gât un carton pe care este scris un mesaj consacrat printre protestatari: „Greva foamei”. Sprijinit în baston și vizibil epuizat, bărbatul a precizat că este din Brașov și că, de câteva luni, încearcă să obțină o audiență la președintele Nicușor Dan pentru a-i relata un incident care se putea încheia cu o tragedie. Concret acesta susține că a fost lovit, pe o trecere de pietoni din apropierea Gării de Nord, de un echipaj de poliție. În urma incidentului, a suferit o intervenție chirurgicală, în urma căreia a rămas cu o infirmitate. Bărbatul afirmă că „poliția blochează ancheta” și că nu ezită să facă deplasarea la București de fiecare dată când încasează pensia.

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Brașoveanul susține că a petrecut 86 de zile în spital după ce a fost accidendat de poliție în București

„Am 86 de ani, sunt din Brașov. Am venit la București pentru că am fost accidentat de poliție. Accidentul a avut loc accidentul pe o trecere de pietoni de lângă Gara de Nord. În urma accidentului, am avut 86 de zile de spitalizare. Am fost operat și am rămas cu infirmitate. Poliția blochează ancheta.

Am venit la Administrația Prezidențială să protestez, pentru că vreau să intru în audiență la domnul președinte al României. Nu este prima dată când vin. Vin de câteva luni aici. Când iau pensia, atunci vin în București. De profesie sunt asistent medical. Am pensie de 3.400 de lei”, a explicat bărbatul.

Văduv, cu un fiu în vârstă de 37 de ani, fostul asistent medical vine la București de fiecare dată când primește pensia

Bărbatul din Brașov a precizat că vizitează Capitala de fiecare dată când încasează pensia lunară de 3.400 de lei. Acesta i-a mai dezvăluit reporterului Gândul și faptul că soția sa a murit în urmă cu câțiva ani și că are un fiu în vârstă de 37 de ani, care locuiește tot în „orașul de sub Tâmpa”.

De asemenea, bărbatul de 86 de ani a precizat că, atunci când vine în București cu trenul, petrecere câteva ore bune, uneori chiar și noaptea, în sala de așteptare din Gara de Nord.

Pe de altă parte, reprezentanți ai forțelor de ordine aflate în proximitatea Palatului Cotroceni au precizat pentru Gândul că bărbatul nu a fost implicat în niciun fel de incident.