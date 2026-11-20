Până la ora 10:00 a fost valabil un cod roșu emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vrancea a fost vizată de intensificări ale vântului. S-au înregistrat rafale de peste 90 km/h. În zona de munte, la altitudini de peste 1200 m, vântul a suflat cu viteze de peste 120…140 km/h.

Intensificări puternice ale vântului s-au înregistrat și în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană la altitudini între 800 și 1200 m. Au fost rafale de 70…90 km/h, iar la munte de 100…130 km/h.

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Cum va fi vremea astăzi, potrivit ANM

Până vineri, la ora 15:00, este valabil și un cod portocaliu emis de ANM.

În Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană, la altitudini între 800 și 1200 m, vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70…90 km/h, iar la munte de 100…130 km/h.

Începând cu ora 15:00, este valabil și un cod galben, care vizează tot intensificări ale vântului.

Vântul va avea intensificări în Carpații Orientali și în Munții Apuseni. Vor fi viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h, anunță ANM.

Vremea se va menține vântoasă pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor. Vor fi viteze mai mari ale vântului (50…70 km/h) în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. La munte, la altitudini mari, vor fi rafale de până la 80…100 km/h.

Valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă în nord-vest, nord și centru.

în nord-vest, nord și centru. În cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sud și est, va fi în continuare cald pentru ultima decadă a lunii noiembrie.

Temperaturile maxime vor fi de la 8…9 grade în estul Transilvaniei, până la 20 de grade pe alocuri în Oltenia și Muntenia.

Cele minime se vor situa între 0 și 9 grade. Spre sfârșitul intervalului, izolat, va fi ceață, anunță ANM.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi vântoasă pe parcursul zilei, cu rafale de 50…70 km/h. Apoi vântul va slăbi treptat în intensitate.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea, dar condițiile de ploaie vor fi reduse.

Regimul termic va fi caracterizat în continuare de valori cu mult peste mediile climatologice.

Maxima va fi de 18…20 de grade, iar minima de 5…7 grade, precizează meteorologii ANM.