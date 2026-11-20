Unul din șase români trăiește în condiții de sărăcie severă, susține senatorul Petrișor Peiu, care lansează un atac la adresa președintelui și a Guvernului. Senatorul acuză autoritățile că ignoră problemele sociale ale populației și că își concentrează atenția asupra sprijinului financiar acordat Ucrainei și reorganizării administrative, în loc să adopte măsuri pentru combaterea sărăciei.

Într-o postare pe rețelele sociale, Petrișor Peiu atrage atenția asupra nivelului ridicat al sărăciei din România.

”Unul din șase români trăiește în sărăcie cruntă, sărăcie numită de către UE ”deprivare severă materială și socială”. Cea mai mare pondere a sărăciei ”severe” din întreaga Europă este în România. Ei bine, în acest context care credeți ca sunt marile preocupări ale clasei conducătoare? Combaterea sărăciei? Nici gând. Președintele are ca principală preocupare să între în poza celor care donează bani Ucrainei, iar guvernul are ca primă temă alegerea dintre comasarea județelor sau cea a comunelor mici”, a spus Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

”Niciun cuvânt de la Cotroceni sau de la guvern despre combaterea sărăciei în ultima lună”

Petrișor Peiu pune în contrast discursul pro-european al autorităților cu situația socială a populației.

”Niciun cuvânt de la Cotroceni sau de la guvern despre combaterea sărăciei în ultima lună. Niciunul. A fi ”pro-european” pare a fi cu totul altceva decât a fi european. Căci, oameni buni, regula in Europa este prosperitatea generală. Saracia este o excepție. Nu există decat trei state europene cu peste 10% din populație traind in sărăcie: România, Bulgaria și Grecia. Toate trei vecine, toate trei în sud-estul continentului. Toate trei campioane la corupție și proastă guvernare”, a precizat senatorul AUR.