Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat, la Antena 3, că săptămâna viitoare va fi tăiat fondul de salarii cu 10% în administrația centrală și locală. Liderul USR a spus că decizia aparține actualei coaliții iar săptămâna viitoare tăierile vor fi operate prin Guvern. Această măsură face parte din pachetul de reformă a administrației publice, pe care Executivul își va angaja răspunderea în Parlament.

„Un buget care nu pune presiune suplimentară pe oameni ci pe Guvern. E ultima etapă în care acest guvern are posibilitate să rămână cu obrazul curat.Se taie 10% din fondul de salarii fără a lua de la oameni, adică cineva trebuie să plece acasă. La unii se poate umbla la sporuri”, spune Miruță.

Ministrul USR a anunțat că liderii PSD – respectiv vicepremierul Marian Neacșu – au fost de acord cu măsura în ședința coaliției. O nouă ședință va avea loc luni, spune Miruță.

