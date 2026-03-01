Autorităţile din România păstrează tăcerea cu privire la situaţia românilor rămaşi blocaţi în schimbul de focuri din Dubai, în atacul SUA şi Israel asupra Iranului. Oamenii rămaşi captivi într-un război străin, peste graniţă, se agaţă de orice informaţie pe care ar putea s-o primească de la autorităţile din ţară cu privire la readucerea lor pe teritoriul românesc.

De regulă, foarte vorbăreţi când vine vorba de jocuri interne de culise, politicienii români sunt dispăruţi complet atunci când trebuie să dea măsura funcţiei pe care o ocupă.

Sute de români sunt captivi peste graniţă, prinşi într-un război străin, iar singura lor vină este că au vrut să meargă într-o vacanţă de relaxare. Toţi aşteaptă cu înfrigurare un semn de la autorităţile de la Bucureşti, care nu mai vine.

Singura reacţie primită din partea MAE este un mesaj transmis duminică dimineaţă, la insistenţele jurnaliştilor.

„Situaţia rămâne fluidă şi spaţiile aeriene sunt închise pentru mai multe state din regiune pe fondul atacurilor cu drone şi rachete. Celula de criză a MAE funcţionează în regim permanent. Împreună cu colegii din oficiile consulare ţinem legătura cu cetăţenii români aflaţi pe spaţiile afectate care şi-au anunţat prezenţa sau au solicitat informaţii sau asistenţă consulară. Totodată, suntem în legătură cu autorităţile statelor din regiune şi retelele consulare ale statelor membre ale UE pentru eventuale operaţiuni de repatriere când condiţiile de securitate o să permită acest lucru în siguranţă. Doamna Ministru Oana Ţoiu urmează să participe la o reuniune extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe”, a transmis MAE.

Am intrat pe paginile mai multor instituţii abilitate să transmită mesaje în timp real, pentru ca oamenii să aibă măcar senzaţia că autorităţile sunt lângă ei în astfel de momente, sau măcar liderii de partid care spun că trudesc pentru binele românilor de pretutindeni.

Preşedintele Nicuşor Dan n-a mai postat ceva de când a promulgat legea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan ne asigură că este alături de românii aflaţi în situaţia dată, în timp ce la partide a venit martie şi au început urările.

La USR, românii de peste graniţă sunt devansaţi de numele pe care îl ia un soţ după divorţ. Dar şi primăvara e importantă. Lucrurile nu stau diferit nici la celelalte partide din coaliţie: PSD, PNL, UDMR. Din acest punct de vedere, nici măcar opoziţia nu mai face vreo opinie separată.

Ministrul Apărării cât şi instituţia pe care o conduce Radu Miruţă au dispărut cu totul din online. Din ultima sa postare aflăm doar despre duşmanii poporului mufaţi la banul public.

Nici Crucea Roşie, care recent se plângea că i se vor tăia fondurile de la Ministerul Culturii şi îşi vor restrânge numărul de filiale din ţară, nu se vede nicăieri să sară în ajutor cu ceva românilor captivi peste graniţă.

