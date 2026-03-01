În timp ce autorităţile de la Bucureşti par să fie lovite brusc de muţenie, cele din Emiratele Arabe rezolvă problema românilor care aşteaptă un semn din ţară. Gândul a obţinut documentul prin care se certifică faptul că toate turiştilor, de cazare, până la redeschiderea aeroporturilor, vor fi suportate de către Departamentul de Cultură şi Turism din Abu Dhabi.

În respectiva înştiinţare le este adus la cunoştinţă românilor faptul că autorităţile din Abu Dhabi au făcut demersuri pe lângă hotelurile unde sunt cazaţi să li se prelungească şederea, iar costzruoe vor fi suportate cde către statul arab.

„În conformitate cu Legea nr. 8 din 2018 de înființare a Departamentului de Cultură și Turism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), cu mandatul de a dezvolta industria turismului în Emiratul Abu Dhabi; Cu toate acestea, aceștia nu pot călători din cauza circumstanțelor actuale (Check out) și, având în vedere că unii oaspeți urmează să plece, vă rugăm să le prelungiți șederea până când vor putea face acest lucru. Având în vedere circumstanțele actuale și faptul că nu pot călători din motive independente de șederea lor, unii oaspeți au ajuns la data de check-out, dar vă rugăm să le prelungiți șederea până la plecare. Costul șederii prelungite va fi acoperit de DCT Abu Dhabi. Vă rugăm să trimiteți toate facturile aferente la următoarea adresă de e-mail:[email protected]. Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați Echipa de Continuitate a Afacerii la următorul număr: 026576283. Costurile perioadei de prelungire vor fi acoperite de Departamentul Culturii și Turismului. Prin urmare, vă rugăm să trimiteți facturile la următoarea adresă de e-mail:.bomoperations@dctabudha Pentru întrebări, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 026576283. (Vedeți mai jos detaliile”, transmite Departamentul de Cultură şi Turism din Abu Dhabi.

Ultimele informaţii, din partea română, sunt acestea:

„Situaţia rămâne fluidă şi spațiile aeriene sunt închise pentru mai multe state din regiune pe fondul atacurilor cu drone şi rachete. Celula de criză a MAE funcţionează în regim permanent. Împreună cu colegii din oficiile consulare ţinem legătura cu cetăţenii români aflati pe spaţiile afectate care şi-au anunţat prezenţa sau au solicitat informaţii sau asistenţă consulară. Totodată, suntem în legătură cu autorităţile statelor din regiune şi reţelele consulare ale statelor membre ale UE pentru eventuale operaţiuni de repatriere când condiţiile de securitate o să permită acest lucru în siguranţă. Doamna Ministru Oana Ţoiu urmează să participe la o reuniune extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe”

