Alte două localităţi din ţară au decis comasarea. E vorba despre Veţel şi Peştişu Mic din Hunedoara

Luiza Dobrescu
01 mart. 2026, 15:02, Actualitate
Alte două primării au ales să-şi unească destinele şi locuitorii, în procesul de reorganizare administrativă. Alte două localităţi conduse de liberali au decis comasarea: Veţel şi Peştişu Mic din judeţul Hunedoara. 

Două administrații liberale au făcut deja pași concreți spre reforma administrativă: Beltiug și Socond în Satu Mare, iar acum alte două administrații liberale au ales calea reformei și anume primăriile din Vețel – Peștișu Mic, județul Hunedoara. Prima are o populaţie estimată la aproape 3.000 de locuitori, iar cea de-a doua, 1.250 de locuitori.

Potrivit liderului PNL Hunedoara, Vetuţa Stănescu, conducerea administrativă ar urma să rămână la Vețel, iar la Peștișu Mic va exista un punct de lucru, astfel încât cetățenii să nu fie puși pe drumuri.

În plus, ne propunem dezvoltarea unei platforme digitale comune, pentru servicii publice rapide și accesibile.  Interes pentru acest demers și-a exprimat și comuna Cârjiți.

Dacă etapele legale vor fi parcurse, la finalul anului va avea loc un referendum, iar cetățenii vor spune clar dacă își doresc această unire”, a mai spus preşedintele PNL Hunedoara.

Comasarea vine la scurt timp după ce alte două localităţi din Satu Mare, Beltiug şi Socond au decis să se unească. Liberalul Adrian Cozma, cel care a relizat unirea primelor comune, declara recent că, până în 2028, numărul localităţilor din România trebuie să scadă la jumătate şi chiar mai puţin, iar singura soluţie ar fi unificarea paşnică.

Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva"

Premieră în administrația locală. Două comune din țară au decis să se unească pentru a face față măsurilor de austeritate ale lui Bolojan. Cum s-a decis cine va fi primarul și cum se va numi noua localitate

