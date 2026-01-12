Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”

Radu Miruță, ministrul Apărării, a comentat la Antena 3, acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu.

„Ar trebui să clarifice dacă e sau nu plagiat. Dacă e plagiat e complicat. Eu nu sunt specialist să măsor asta. La nivel de ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”, a precizat Miruță.

Radu Marinescu, acuzat de plagiat

Radu Marinescu a fost acuzat de jurnalista Emilia Șercan, la doar 4 zile după ce ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete

După ce a fost acuzat de plagiat, Radu Marinescu, ministrul Justiției, a contraatacat. Acesta a pornit de la două întrebări esențiale – „De ce acum? De ce eu?”.

„De ce acum? De ce eu? Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor , impus ministru de clanuri cu interese obscure etc), articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!

Ar fi de spus următoarele:

Am absolvit, ca șef de promoție, cu studii la zi și fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova.

Am intrat, imediat după absolvirea facultățiii ,în avocatură și am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competența mea profesională fiind recunoscută și prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internațional în cadrul Federației Barourilor Europene.

În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat,teza de doctorat ,sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru.

Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică , în conformitate cu legislația din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate.​

Precizez și că nu dețin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universității din Craiova.

Cu privire la susținerile doamnei jurnaliste Șercan, despre dubii vizând standardele de etică, de calitate științifică ale lucrării, precum și de legalitate, este necesar să precizez ca respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU, conform legii atunci în vigoare”, a precizat ministrul Justiției în mediul online.

Fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu a demisionat, după ce a mințit în privința studiilor academice

Fostul ministrul al Apărări, Ionuț Moșteanu, a demisionat după cea ieșit la iveală că a mințit în CV-ul său, în privința studiilor academice.

În primele poziții publice, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea facultatea Athenaeum, iar ulterior a apărut Bioterra.

Pe lângă eclarităţile din CV-ul lui Moşteanu, ar mai fi şi ilegalităţi. În perioada 2015 – 2016, acesta era consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.

Pentru a ocupa astfel de demnităţi, Moşteanu ar fi trebuit să aibă studii superioare. Acesta a susținut în CV că ar fi absolvit o universitate privată pe care, ulterior, a făcut-o dispărută. Conducerea universității afirmă, însă, că nu l-a avut pe Moșteanu student.

Pe site-ul companiei TAROM, a fost postat un CV în care scria că, pe vremea când era angajat la Ministerul Transporturilor, era absolvent al Universităţii Athenaeum, urmată între 1996-2000.

În mai 2016, Moșteanu a fost numit secretar de stat în respectivul minister (decizia de numire nr. 199 din 31 mai 2016), funcție din care a fost eliberat la cerere în octombrie 2016.

Ministrul demisionar a deținut și funcția de membru în CA al Administrației Porturilor Maritime Constanța și în CA al TAROM SA.

Numirile au fost făcute cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor de selecție ale noilor membri în conducerea acestor societăți.

În iunie 2016, Legea 111/2016, pentru aprobarea și modificare OUG 109/2011, legislaţia renunța la această condiție a diplomei universitare. Membrii în CA numiți de autoritatea tutelară trebuiau să aibă doar „cel puțin 5 ani de experiență în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome”.

Moșteanu s-a aflat, așadar, în ilegalitate, vreme de trei luni, din 25 februarie 2016, când a fost numit în CA al TAROM, până la 1 iunie 2016, când a fost publicată Legea 111/2016 în Monitorul Oficial.