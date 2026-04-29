Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou

În plină conferință de presă, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a scos ordinul de ministru pentru anularea biletelor de metrou și l-a semnat în direct. Decizia vizează Metrorex și oprește majorarea tarifului de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se aplice în zilele următoare.

„Astăzi e vremea să vină și norocul, și am aici ordinul de ministru care întrerupe, începând de poimâine, creșterea de la 5 la 7 lei a biletului de metrou, pe care-l semnez și care va pleca la monitorul oficial”, spune Miruță în timp ce semna în direct ordinul de ministru.

Ministrul a explicat că analiza a pornit de la impactul financiar al scumpirii.

„Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 de milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 12,5% din întreg bugetul Metrorex”, a spus Radu Miruță.

Potrivit acestuia, problema nu ține doar de bani, ci de modul în care sunt gestionați.

„Nu e normal ca cetățeanul să plătească dacă există situații în care angajați ai statului se îndestulează din acești bani”, a adăugat ministrul.

În locul scumpirii, Miruță spune că a căutat soluții interne. Nu a detaliat însă concret ce presupune reorganizarea sau cât de rapid poate produce efecte.

„Am căutat dacă există alternative pentru ca dintr-o reorganizare a activității Metrorex să se compenseze această sumă”, a explicat acesta.

Ordinul semnat în conferință oprește oficial creșterea tarifelor, cel puțin pentru moment. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Ministerul Transporturilor a solicitat o „analiză de prag tarifar”

Inițial, fostul ministrul al Transporturilor a semnat zilele trecute Ordinul de majorare tarifară a cartelelor de metrou. Scumpirea urma să se aplice de la 1 mai, cu o majorare a prețului călătoriei de la 5 la 7 lei.

La nivelul propus de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte (1–3 stații) și cu tariful Societății de Transport București pe trasee paralele cu abonament integrat.

Se apropie astfel, de pragul la care substituția devine rațional economică pentru unele segmente de utilizatori.

Se solicită realizarea de către Societatea Metrorex S.A. a unei analize de prag tarifar bazată pe datele proprii de validare (distribuția efectivă pe tipuri de titluri și frecvență de utilizare), inclusiv un scenariu de sensibilitate a cererii la abonamentele lunare — titlul cu cea mai mare pondere în venituri (22,5%).

