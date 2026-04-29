Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou

În plină conferință de presă, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a scos ordinul de ministru pentru anularea biletelor de metrou și l-a semnat în direct. Decizia vizează Metrorex și oprește majorarea tarifului de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se aplice în zilele următoare.

„Astăzi e vremea să vină și norocul, și am aici ordinul de ministru care întrerupe, începând de poimâine, creșterea de la 5 la 7 lei a biletului de metrou, pe care-l semnez și care va pleca la monitorul oficial”, spune Miruță în timp ce semna în direct ordinul de ministru.

Ministrul a explicat că analiza a pornit de la impactul financiar al scumpirii.

„Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 de milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 12,5% din întreg bugetul Metrorex”, a spus Radu Miruță.

Potrivit acestuia, problema nu ține doar de bani, ci de modul în care sunt gestionați.

„Nu e normal ca cetățeanul să plătească dacă există situații în care angajați ai statului se îndestulează din acești bani”, a adăugat ministrul.

În locul scumpirii, Miruță spune că a căutat soluții interne. Nu a detaliat însă concret ce presupune reorganizarea sau cât de rapid poate produce efecte.

„Am căutat dacă există alternative pentru ca dintr-o reorganizare a activității Metrorex să se compenseze această sumă”, a explicat acesta.

Ordinul semnat în conferință oprește oficial creșterea tarifelor, cel puțin pentru moment. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Ministerul Transporturilor a solicitat o „analiză de prag tarifar”

Inițial, fostul ministrul al Transporturilor a semnat zilele trecute Ordinul de majorare tarifară a cartelelor de metrou. Scumpirea urma să se aplice de la 1 mai, cu o majorare a prețului călătoriei de la 5 la 7 lei.

La nivelul propus de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte (1–3 stații) și cu tariful Societății de Transport București pe trasee paralele cu abonament integrat.
Se apropie astfel, de pragul la care substituția devine rațional economică pentru unele segmente de utilizatori.
Se solicită realizarea de către Societatea Metrorex S.A. a unei analize de prag tarifar bazată pe datele proprii de validare (distribuția efectivă pe tipuri de titluri și frecvență de utilizare), inclusiv un scenariu de sensibilitate a cererii la abonamentele lunare — titlul cu cea mai mare pondere în venituri (22,5%).

Cartelele de metrou nu se mai scumpesc de la 1 mai. Decizia de ultimă oră luată de Ministerul Transporturilor

Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
16:13
George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
ULTIMA ORĂ George Simion: Ne vedem la guvernare/E o idee generoasă “guvern de reconciliere națională”/Putem susține din Parlament o asemenea formulă
15:25
George Simion: Ne vedem la guvernare/E o idee generoasă “guvern de reconciliere națională”/Putem susține din Parlament o asemenea formulă
EXCLUSIV Cum explică deputatul maghiar demisia din UDMR. Zoltan Zakarias: „Eu sunt preşedintele Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania”
15:17
Cum explică deputatul maghiar demisia din UDMR. Zoltan Zakarias: „Eu sunt preşedintele Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania”
NEWS ALERT Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
14:16
Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
ULTIMA ORĂ Adio telefoane în şcoli! Senatorii au adoptat legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele
14:07
Adio telefoane în şcoli! Senatorii au adoptat legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele
FLASH NEWS Fritz, prima reacție după citirea moțiunii de cenzură: „Acest Guvern trebuie să continue”
13:43
Fritz, prima reacție după citirea moțiunii de cenzură: „Acest Guvern trebuie să continue”
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Se pare că nu doar oamenii, ci și papagalii folosesc nume pentru a vorbi între ei
COMEMORARE Regele Charles pleacă la New York să aducă un omagiu vicitimelor atacurilor de la 11 septembrie
16:31
Regele Charles pleacă la New York să aducă un omagiu vicitimelor atacurilor de la 11 septembrie
EXCLUSIV Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
16:30
Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
ARMATĂ Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
16:24
Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
EXCLUSIV Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
15:55
Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
JUSTIȚIE ”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
15:50
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
FLASH NEWS Panică pe străzile Londrei. Două persoane au fost înjunghiate. Reacția premierului Starmer: „Atacul antisemit este îngrozitor”
15:45
Panică pe străzile Londrei. Două persoane au fost înjunghiate. Reacția premierului Starmer: „Atacul antisemit este îngrozitor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe