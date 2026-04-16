Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă" / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate"

Prețul unei călătorii cu metroul s-ar putea mări cu 2 lei de la 1 mai 2026, de la 5 la 7 lei, potrivit unui proiect propus de Consiliul de Administrație al Metrorex. Cum era de așteptat, bucureștenii resping această intenție, în contextul în care, anul trecut, în ianuarie, călătoriile s-au scumpit de la 3 la 5 lei. „Soluția este să ieșim în stradă”, spune un călător înfuriat. Pe de altă parte, specialiștii în mobilitate urbană spun că Metrorex pierde foarte mulți bani prin faptul că nu are panouri publicitare în stații.

Metrorex ar intenționa să-și ridice veniturile pe „cârca” milioanelor de călători și ar urma să scumpească biletele cu 40%.

„Este o propunere a CA-ului Metrorex. Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”, a precizat recent Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, citat de Mediafax.

Scumpirea călătoriei cu metroul ar afecta sute de mii de bucureșteni

O eventuală majorare a prețului cartelelor de metrou, de la 1 mai 2026, ar veni la relativ scurt timp după o altă creștere, care a avut loc la 1 ianuarie 2025.

Cartela de metrou ar putea ajunge la 7 lei

Pe de altă parte, Metrorex nu mai produce venituri nici din spații comerciale, iar publicitatea este foarte restrânsă.

„Sistemul de metrou bucureștean pierde foarte mulți bani pe partea publicitară. Dacă ne uităm la stațiile de metrou, toți pereții sunt goi. Asta în vreme ce în alte capitale europene acest spațiu publicitar produce venituri însemnate companiilor de operare.

Este de neacceptat faptul că se ratează o oportunitate atât de mare. Vorbim de milioane de călători care trec zilnic prin sistemul de metrou, iar în alte capitale companiile se bat pe acest spațiu publicitar”, a declarat, pentru Gândul, Alexandru Tufan, președinte al Asociației Metrou Ușor.

Dacă proiectul va fi aprobat, acestea vor fi noile tarife:

  • 1 călătorie: 7 lei, creștere de la 5 lei;
  • 2 călătorii: 14 lei, creștere de la 10 lei;
  • 10 călătorii: 55 lei, creștere de la 40 de lei;
  • Abonament lunar: 140 de lei, creștere de la 100 de lei;
Evident, bucureștenii sunt înfuriați din cauza acestei propuneri.

„Este foarte trist pentru noi cei care locuim în București. Totul se scumpește. Am înțeles că metroul este ultima șansă atunci când nu mai poți merge cu mașina, dar prețul cartelelor tocmai se mărise anul trecut. Metroul este foarte aglomerat, stăm ca sardinele când venim la serviciu”, spune o călătoare care circulă cu metroul până în zona de nord a Bucureștiului.

Un alt călător este și mai înverșunat:

„În România se scumpește totul, iar salariile rămân aceleași. Nu avem ce face, doar să ieșim în stradă”, spune bărbatul.

