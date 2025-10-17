Prima pagină » Știri » Raed Arafat anunță că cel puțin un rănit va fi transferat în Austria în această noapte

Raed Arafat anunță că cel puțin un rănit va fi transferat în Austria în această noapte

17 oct. 2025, 18:47, Știri
Raed Arafat anunță că cel puțin un rănit va fi transferat în Austria în această noapte
Raed Arafat, recomandări pentru sărbători: „Cu animalele trăim pentru o viață. Petardele sunt pentru o noapte”

Șefu DSU, Raed Arafat, a declarat vineri seara la Antena3CNN, că o persoană rănită în explozia din cartierul Rahova va fi transferată la un spital din Austria, chiar în această noapte, cel tâziu mâine dimineață.

Un rănit urmează să fie transferat în afară. Atașatul nostru de interne din Autria a găsit loc și se fac demersurile pentru autorizația de survol și se va face transferul în cursul acestei nopți sau cel tâziu mâine dimineață, a spus Arafat.

Cu privire la desigilarea gazului, șeful DSU a declarat că Distrigaz va trebui să explice acest lucru, iar Parchetul și poliția se vor ocupa de investigații.

Din raportul ISU a fost închis gazul, după care cineva l-a deschis după sigilare asta o să afle Parchetul care a fost problema și cine a făcut-o, dar la acest moment cine, cum a intervenit din partea Distrigaz, va trebui să răspundă Distrigaz să explice toate aceste aspecte. Vă dați seama că eu n-am toate detalii lor și s-ar putea ca au anumite servicii externalizate și care le trimit unele firme pentru rezolvarea lor, a spus Arafat.

Șeful DSU a mai menționat că procurorii cu poliția, cu cei care investigheză vor găsi a desigilat gazul.

