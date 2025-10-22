Prima pagină » Știri politice » Raed Arafat vrea o anchetă amplă privind cauza exploziei din Rahova: „Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc”

Raed Arafat vrea o anchetă amplă privind cauza exploziei din Rahova: „Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc”

22 oct. 2025, 23:35, Știri politice
Raed Arafat vrea o anchetă amplă privind cauza exploziei din Rahova: „Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc”

Raed Arafat susține o anchetă amplă pentru a se afla cine a rupt sigiliul la gaze, fapt ce a dus la explozia care s-a soldat cu trei morți în Rahova.

„Situația trebuie clarificată de anchetatori, dacă gazul a fost oprit și cineva i-a dat drumul. Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc. Până nu avem ce spun anchetatorii e greu noi să stabilim o imagine. Anchetatorii au discutat cu locatarii, vor discuta cu cei de la Distrigaz. Ce pot să va spun e că pompierii au măsurat cu aparatele lor care nu au indicat o problemă, și cei de la gaz au măsurat în bloc cu o zi înainte și nu a fost o concentrație de gaz. Până nu stabilesc anchetatorii toate speculațiile pot duce la acuzații care în final se dovedesc neadevărate”, a declarat șeful SMURD.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Sursa Video: Digi24

Autorul recomandă: Raed Arafat: Dacă se adeverește că a fost închis gazul corect și cineva l-a deschis, e clar, cineva a comis o crimă, o infracțiune majoră

