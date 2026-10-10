Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu de lipsă de transparență la negocieri și susține că Nicușor Dan mizează, în desemnările sale, doar pe ruperea PNL

Raluca Turcan, deputată PNL, a făcut o nouă postare pe Facebook, în care îl acuză pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, de lipsă de transparență la negocieri pentru votarea în Parlament a premierului desemnat. De asemenea, aceasta se întreabă, retoric, „Oare de ce, în toate desemnările făcute din convingere, președintele Nicușor Dan mizează doar pe ruperea PNL?” și „nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?”.

„Sorin Grindeanu nu spune pe șleau ce vrea, de fapt: să guverneze cu partea PSD-izată din PNL, să-i aleagă el cu penseta pe cei de-ai lui din PNL și să se așeze la masă, cu principala preocupare sa-i înlăture pe Ilie Bolojan și pe cei care nu mai vor PSD în interiorul PNL!

Și, sincer, nici nu vreau să mă gândesc ce presiuni se fac asupra lui Sorin Grindeanu sau asupra premierului desemnat pentru a se forma un guvern cu aripa PSD-istă din PNL! Oare de ce, în toate desemnările făcute din convingere — adică Veștea și Niculescu, căci în cazul lui Siegfried Mureșan s-a văzut de la o poștă că a lipsit voința reală —, președintele Nicușor Dan mizează doar pe ruperea PNL? Oare de ce, în tot tabloul desemnărilor și al guvernelor, nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?”, a notat deputata PNL pe Facebook, în urmă cu puțin timp.

De asemenea, într-o postare trecută, Raluca Turcan spunea și că așteaptă să vadă echipa de miniștri propusă.

„Vom vedea dacă oferta prezentată românilor este cea prin care predăm guvernarea celor care au contribuit la dezastrul economic pe care a trebuit să-l corecteze guvernul Bolojan, cu sacrificii și eforturi uriașe din partea românilor. Sper ca nu!”, a scris aceasta, în urmă cu o zi.