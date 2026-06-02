UDMR nu exclude susținerea lui Eugen Tomac în funcția de premier. Kelemen Hunor: „Nu spun că vom vota împotriva lui”

Ruxandra Radulescu
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu exclude ca formațiunea pe care o conduce să-l susțină pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Cu toate acestea, Hunor a afirmat la Parlament, că varianta unui Guvern tehnocrat, în frunte cu Eurgen Tomac, nu ar fi una funcțională.

„Nu spun că vom vota împotriva lui”, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR, în Parlamentul României.

Președintele UDMR a precizat, însă, că un Guvern tehnocrat ar trebui să fie ultima variantă luată în calcul:

„Nu ştim ce se va întâmpla, fiindcă domnul preşedinte Dan încă nu a făcut nicio nominalizare, nicio desemnare, doar citim ce apare pe surse. Eu cred că nu e o variantă bună să mergi cu prima încercare cu un guvern tehnocrat, dar condus de un om politic care nu are partid parlamentar”, a menționat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Din punctul meu de vedere nu este o soluţie nici măcar de avarie”

Liderul UDMR pune la îndoială faptul că varianta Eugen Tomac, ca premier tehnocrat, ar putea strânge o majoritate în Parlament.

„Din punctul meu de vedere nu este o soluţie nici măcar de avarie, fiindcă ori facem un guvern tehnocrat cu un premier tehnocrat şi cu miniştri tehnocraţi, ori inventăm – nici măcar nu e o struţo-cămilă – un om politic care formează un guvern tehnocrat. În lumea occidentală, ce am văzut eu, s-ar putea să greşesc, nu dai sarcina formării unui guvern unui şef de partid care nu a reuşit să intre în Parlament. Mai spuneţi-mi o ţară unde s-a făcut aşa ceva. Deci, într-o democraţie originală se poate. Asta nu înseamnă că domnul Tomac nu ar fi un premier bun la o adică, într-un context”, a mai precizat liderul UDMR.

„Nu prea văd cu ce argumente ar putea veni domnul Tomac să aibă votul nostru în Parlament”

Potrivit lui Kelemen Hunor, Eugen Tomac nu ar avea argumentele necesare pentru a câștiga o majoritate în Parlament.

„Nu prea văd care ar fi argumentele, cu ce argumente ar putea veni domnul Tomac să aibă votul nostru în Parlament. Nu spun că vom vota împotriva lui, deci nu sunt doar aceste două variante, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele ţării.

Toată lumea va fi în opoziţie a doua zi, deci nu va fi o responsabilitate directă între guvern şi partidele parlamentare şi, în aceste condiţii, sigur că fiecare imediat a doua zi face calcule politice, că aşa funcţionează în politică orice partid.

Deci eu nu prea cred în această variantă, în această soluţie în iunie 2026”, a explicat liderul UDMR.

Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO – ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)

„Dacă aş fi preşedintele României, aş da PSD-ului posibilitatea de a forma un guvern”

Kelemen Hunor a spus că președintele Nicușor Dan ar trebui să înceapă cu desemnarea unor opțiuni politice și a indicat o desemnarea din rândul PSD:

„Sigur, eu, dacă aş fi preşedintele României, aş da PSD-ului posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă, constituţional, aşa merge – cei care au cele mai multe voturi. Nici măcar n-aş pleca de la ideea că au dat jos guvernul, aş pleca de la singura chestiune constituţională în acest moment: au cele mai multe mandate. Sigur, nu trebuie să pice.

Că poţi să dai înapoi, că nu poţi să formezi un guvern şi nu trebuie să fie Sorin Grindeanu, după care m-aş duce mai departe la următorul partid care are… La AUR sau la PNL. Poate aş sări peste AUR, dar aş încerca cu ăla care are cele mai multe mandate în Parlamentul actual”, a adăugat el.

În ceea ce priveşte o eventuală prelungire a interimatului până în toamnă dacă Eugen Tomac nu reuşeşte să-şi formeze o majoritate în Parlament, Kelemen Hunor a spus că nu crede într-o astfel de variantă.

„Nu prea cred, că nu poate guvernul să vină nici cu ordonanţă de urgenţă, nici măcar cu proiect de lege, după aceea nu poate da ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare. Şi eu nu aş vrea să mergem până în toamnă cu un guvern interimar, fiindcă nu asta este soluţia. (…) Eu aş începe varianta politică şi dacă nu merge, atunci asigur că ai posibilitatea să mergi mai departe, să încerci şi nici nu trebuie să aştepţi 10 zile cu fiecare nominalizare”, a comentat el.

