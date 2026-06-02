Prima pagină » Știri politice » Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan

Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan

Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat o nouă serie de critici la adresa PSD într-o postare pe rețelele de socializare. Prim vicepreședintele PNL i-a reporoșat partidului condus de Sorin Grindeanu că a lăsat țara fără Guvern. 

Ciprian Ciucu a criticat faptul că toți liderii social-democrați au dispărut în ultima săptămână din spațiul decizional și lipsa de asumare politică în contextul în care Româia nu are încă un guvern.

„Bravo vouă, geniilor! Mari bărbați de stat, ați lăsat țara fără guvern, dar când este vorba despre soluții și asumare dispăreți ca măgarii în ceață. Apropo, unde au dispărut toți liderii PSD în ultima săptămână? Nasol, vine vara, vin vacanțele și voi n-ați rezolvat problema și nu vă puteți căra liniștiți la Monaco, Capri și pe unde vă mai duceți voi să cheltuiți banii românilor”.

Ciprian Ciucu: Nu s-a schimbat nimic

Liderul liberal a descris situația politică drept un blocaj și a subliniat că nu vede schimbări semnificative în negocieri. De asemenea, Primarul Capitalei mai susținut că PNL și-a asumat guvernarea.

„Mă tot invită presa să apar prin emisiuni și nu mă duc pentru că nu am de ce. Nu s-a schimbat nimic. Suntem în continuare într-un echilibru de tip Nash. Ce să spun nou? Dar, mai las încă o dată aici poziția PNL, căci tot se aruncă fel și fel de narațiuni pe piață. Partidul Naţional Liberal și-a asumat odată guvernarea! A făcut-o ca recunoaștere a greșelilor din trecutul foarte recent. Și, prin Bolojan, cu frâna de mână trasă de PSD/Grindeanu, a făcut ceea ce era corect să facă!”.

Acuzații privind PSD și coaliția de guvernare

Ciucu a continuat seria atacurilor, susținând că PSD ar fi destabilizat guvernarea. De asemenea, în mesajul său, edilul acuză că social-democrații au încălcat protocolul de guvernare şi că, prin această acţiune, a distrus alianţa existentă.

„PSD a fugit de răspundere și nu și-a asumat nimic! Apoi a fost ticălos și a dărâmat o guvernare corectă pentru români, când s-a ajuns la privilegii. Nu a fost alt motiv- țara își revenea după măsurile grele și nepopulare. Privilegiile: funcții, contracte, intermediarii din energie etc.

Trebuie să înțelegeți două lucruri: (a) Nu mai există „Partidele Alianței”, pentru că nu mai există o „alianță”. A fost distrusă de PSD, atunci când au încălcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. Și fuseseră avertizați de două ori în prealabil de BPN al PNL, cu decizii clare. Nu mai avem un protocol și nu PNL l-a distrus.

(b) Nu mai putem avea o alianță sau o coaliție, pentru că nivelul de încredere pe care îl avem în PSD este sub nivelul mării. Nu mai avem încredere. S-au comportat mișelește, ajunge”, a explicat Ciucu.

„De ce domnul Președinte alege să NU expună PSD?”

Edilul a cerut ca responsabilitatea pentru propunerea unei soluţii de guvernare să aparţină celor care au dărâmat cabinetul anterior. El a spus că PNL poate reintra în discuţii politice doar în absenţa PSD şi numai după ce o alternativă clară este prezentată public.

„Corect este ca cei care au dărâmat guvernul să vină cu soluția, să pună ceva în loc. Sau să iasă public, să ne spună că nu au o soluție, că fug de responsabilitatea guvernării și basta! Atunci, abia atunci, PNL mai poate fi readus în discuție, dar fără PSD!”.

În finalul mesajului, Ciprian Ciucu a ridicat semne de întrebare cu privire la strategia politică a președintelui Nicușor Dan.

„De ce domnul Președinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-și asume dl. Președinte guvernarea grea cu un om de-al lui?”

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
17:53
Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
ULTIMA ORĂ Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
17:35
Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
FLASH NEWS Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO
17:32
Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO
FLASH NEWS Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere
17:21
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere
FLASH NEWS Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
16:59
Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
REACȚIE Petrișor Peiu: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte”
16:22
Petrișor Peiu: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte”
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Cancan.ro
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
„Ar trebui să demisioneze imediat. Rușii își freacă mâinile de bucurie!”. Generali de top reacționează după ce șeful Armatei a devenit suspect la DNA
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Noi detalii în cazul polițistului ucis la Piatra-Neamț de propriul său fiu. Care au fost ultimele sale cuvinte înainte de tragedie
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Sonda Psyche folosește planeta Marte drept o „praștie” uriașă către o lume metalică misterioasă
EXCLUSIV Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
17:56
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
VIDEO Frații Tate, primiți cu dansuri, pâine și sare pe aeroport, în Rusia. Imaginile cu protocolul rusesc au devenit virale
17:28
Frații Tate, primiți cu dansuri, pâine și sare pe aeroport, în Rusia. Imaginile cu protocolul rusesc au devenit virale
MILITAR Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina
17:20
Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina
DECES Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
17:16
Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
TENSIUNI Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
17:06
Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
EXCLUSIV Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate
17:01
Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe