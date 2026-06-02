Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat o nouă serie de critici la adresa PSD într-o postare pe rețelele de socializare. Prim vicepreședintele PNL i-a reporoșat partidului condus de Sorin Grindeanu că a lăsat țara fără Guvern.

Ciprian Ciucu a criticat faptul că toți liderii social-democrați au dispărut în ultima săptămână din spațiul decizional și lipsa de asumare politică în contextul în care Româia nu are încă un guvern.

„Bravo vouă, geniilor! Mari bărbați de stat, ați lăsat țara fără guvern, dar când este vorba despre soluții și asumare dispăreți ca măgarii în ceață. Apropo, unde au dispărut toți liderii PSD în ultima săptămână? Nasol, vine vara, vin vacanțele și voi n-ați rezolvat problema și nu vă puteți căra liniștiți la Monaco, Capri și pe unde vă mai duceți voi să cheltuiți banii românilor”. Ciprian Ciucu: Nu s-a schimbat nimic

Liderul liberal a descris situația politică drept un blocaj și a subliniat că nu vede schimbări semnificative în negocieri. De asemenea, Primarul Capitalei mai susținut că PNL și-a asumat guvernarea.

„Mă tot invită presa să apar prin emisiuni și nu mă duc pentru că nu am de ce. Nu s-a schimbat nimic. Suntem în continuare într-un echilibru de tip Nash. Ce să spun nou? Dar, mai las încă o dată aici poziția PNL, căci tot se aruncă fel și fel de narațiuni pe piață. Partidul Naţional Liberal și-a asumat odată guvernarea! A făcut-o ca recunoaștere a greșelilor din trecutul foarte recent. Și, prin Bolojan, cu frâna de mână trasă de PSD/Grindeanu, a făcut ceea ce era corect să facă!”.

Acuzații privind PSD și coaliția de guvernare

Ciucu a continuat seria atacurilor, susținând că PSD ar fi destabilizat guvernarea. De asemenea, în mesajul său, edilul acuză că social-democrații au încălcat protocolul de guvernare şi că, prin această acţiune, a distrus alianţa existentă. „PSD a fugit de răspundere și nu și-a asumat nimic! Apoi a fost ticălos și a dărâmat o guvernare corectă pentru români, când s-a ajuns la privilegii. Nu a fost alt motiv- țara își revenea după măsurile grele și nepopulare. Privilegiile: funcții, contracte, intermediarii din energie etc. Trebuie să înțelegeți două lucruri: (a) Nu mai există „Partidele Alianței”, pentru că nu mai există o „alianță”. A fost distrusă de PSD, atunci când au încălcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. Și fuseseră avertizați de două ori în prealabil de BPN al PNL, cu decizii clare. Nu mai avem un protocol și nu PNL l-a distrus. (b) Nu mai putem avea o alianță sau o coaliție, pentru că nivelul de încredere pe care îl avem în PSD este sub nivelul mării. Nu mai avem încredere. S-au comportat mișelește, ajunge”, a explicat Ciucu. „De ce domnul Președinte alege să NU expună PSD?” Edilul a cerut ca responsabilitatea pentru propunerea unei soluţii de guvernare să aparţină celor care au dărâmat cabinetul anterior. El a spus că PNL poate reintra în discuţii politice doar în absenţa PSD şi numai după ce o alternativă clară este prezentată public.

„Corect este ca cei care au dărâmat guvernul să vină cu soluția, să pună ceva în loc. Sau să iasă public, să ne spună că nu au o soluție, că fug de responsabilitatea guvernării și basta! Atunci, abia atunci, PNL mai poate fi readus în discuție, dar fără PSD!”. În finalul mesajului, Ciprian Ciucu a ridicat semne de întrebare cu privire la strategia politică a președintelui Nicușor Dan. „De ce domnul Președinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-și asume dl. Președinte guvernarea grea cu un om de-al lui?”

