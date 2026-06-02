Prima pagină » Știri politice » Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO

Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO

Ruxandra Radulescu
Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că România a comandat prin SAFE „capabilități moderne de apărare antiaeriană și antidronă, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro”, însă primele livrări vor începe peste aproximativ un an și jumătate.

Sprijinul ar trebui să acopere perioada până când încep să fie livrate noi sisteme cu capabilități antidronă cumpărate de România prin programul SAFE.

„Prin programul SAFE am comandat capabilități moderne de apărare antiaeriană și antidronă, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Acestea vor răspunde nevoilor pe care le-am identificat, însă primele livrări vor începe peste aproximativ un an și jumătate. Până atunci, este legitim să solicităm sprijin aliat temporar pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic”, a transmis ministrul interimar al Apărării pe Facebook.

Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO

Miruță anunță că România a cumpărat echipamente antidronă de 3 miliarde de euro prin SAFE. MApN a solicitat și ajutorul NATO

Radu Miruță  mers marți în Belgia, la cartierul general militar al NATO, care conduce și coordonează operațiile militare ale Alianței (SHAPE), pentru a solicita aliaților NATO dislocarea temporară pe teritoriul României a unor sisteme care să poată contracara dronele rusești.

„În fața reprezentanților militari ai celor 32 de state membre, am prezentat realitatea cu care se confruntă România: drone rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO și riscurile pe care acestea le generează pentru cetățenii noștri. Am discutat inclusiv despre ultimul incident de la Galați și despre cum au ajuns românii să simtă mirosul de explozibil adus de dronele rusești. Și am justificat de ce consider că este legitim că am solicitat sprijin”, a scris ministrul Apărării, pe Facebook.

„Până atunci, este legitim să solicităm sprijin aliat temporar pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic. Încă din luna februarie suntem într-un dialog permanent cu aliații noștri pentru identificarea celor mai bune soluții. Am solicitat de atunci acest sprijin aliat. Acum am venit cu dovada contractelor semnate, demonstrând că România se ține de cuvânt și contribuie semnificativ la apărarea NATO. În paralel, am luat constant măsuri pentru a utiliza cât mai eficient capabilitățile existente și pentru a reduce riscurile”, a afirmat ministrul Apărării.

După prezentarea situației din România și solicitarea țării noastre pentru sprijin, reprezentanții militari ai țărilor membre NATO vor trebui „să propună decidenților politici aprobarea de transfer temporar, până când României îi vor fi livrate capabilitățile antidronă abia comandate, tehnica cerută de Ministerul Apărării în luna februarie și aprobată la nivel tehnic de NATO”, adaugă ministrul Apărării.

După incidentul dronei Geran-2 care s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane, reprezentanții MApN au declarat că au existat dificultăți în a urmări drona pe radar.

De asemenea, MApN a transmis că celelalte sisteme de combatere a dronelor, precum tunurile antiaeriene autopropulsate Gepard sau sistemul anti-dronă MEROPS, erau dislocate în alte arii din zona Deltei și nu au putut interveni punctual în cazul dronei căzute în Galați.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
17:53
Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
REACȚIE Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan
17:50
Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
17:35
Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
FLASH NEWS Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere
17:21
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU: Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere
FLASH NEWS Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
16:59
Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
REACȚIE Petrișor Peiu: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte”
16:22
Petrișor Peiu: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte”
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Cancan.ro
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
„Ar trebui să demisioneze imediat. Rușii își freacă mâinile de bucurie!”. Generali de top reacționează după ce șeful Armatei a devenit suspect la DNA
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Noi detalii în cazul polițistului ucis la Piatra-Neamț de propriul său fiu. Care au fost ultimele sale cuvinte înainte de tragedie
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Sonda Psyche folosește planeta Marte drept o „praștie” uriașă către o lume metalică misterioasă
EXCLUSIV Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
17:56
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
VIDEO Frații Tate, primiți cu dansuri, pâine și sare pe aeroport, în Rusia. Imaginile cu protocolul rusesc au devenit virale
17:28
Frații Tate, primiți cu dansuri, pâine și sare pe aeroport, în Rusia. Imaginile cu protocolul rusesc au devenit virale
MILITAR Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina
17:20
Fost consilier de la Casa Albă: Barack Obama era pregătit să intre în război cu Rusia pentru statele baltice, dar nu pentru Ucraina
DECES Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
17:16
Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
TENSIUNI Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
17:06
Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
EXCLUSIV Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate
17:01
Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate

Cele mai noi

Trimite acest link pe