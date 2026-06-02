Contractele de muncă part-time sunt aproape de eliminarea supraimpozitării. Proiectul intră în Parlament la votul final în Camera Deputaților

Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților a aprobat, marți, cu voturile PNL, USR și AUR eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time. Anunțul a fost făcut de deputata Raluca Turcan, inițiatoare a proiectului, într-o postare pe rețelele sociale.

Proiectul, care stătea la comisia de buget a Camerei Deputaților din 2023, an în care anterior a fost inițiat de PNL și adoptat de către Senat, a trecut acum cu voturile AUR, PNL și USR. Măsura ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 dacă proiectul strânge suficiente voturi și votul din plenul Camerei Deputaților.

„Azi, în Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților, am câștigat o bătălie pe care o duc de peste 3 ani. De la 1 ianuarie 2027, contractele de muncă part-time vor fi taxate la valoarea lor efectivă”, a spus Raluca Turcan.

Măsura este importantă deoarece România este codașă în Uniunea Europeană în privința ponderii contractelor de muncă cu timp parțial, acestea reprezentând doar 2,9% din totalul contractelor de muncă, comparativ cu media europeană de 17,1%. În Germania, de exemplu, ponderea angajaților cu normă parțială este de 39,9% din totalul forței de muncă.

„România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din UE – aproape 30% – și contractele de muncă part-time sunt una dintre cele mai eficiente modalități de a combate acest șomaj”.

În prezent, multe contracte de muncă cu timp parțial sunt taxate ca și cum angajatul ar încasa cel puțin salariul minim brut pe economie, indiferent dacă lucrează două, patru sau șase ore pe zi. Practic, dacă un angajat are un contract part-time și câștigă sub nivelul salariului minim, contribuțiile sociale, CAS și CASS, sunt calculate la salariul minim, nu la salariul efectiv încasat.

