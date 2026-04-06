Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR): „România riscă să piardă și viitoarele fonduri europene din Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 dacă la putere vor mai rămâne PSD-PNL-USR-UDMR”

„Pentru România, Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 este un eșec lamentabil, dar nu din cauza programului în sine, ci din cauza incompetenței și imposturii de la vârful guvernelor în care s-au perindat PSD, PNL, USR, UDMR.

Potrivit datelor de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, după mai bine de cinci ani din cei șapte alocați, rata de absorbție efectivă a statului român este de doar 19,31%. Atât au reușit „specialiștii” ridicați la rang de miniștri sau instrumentele de control ale statului să facă în toți acești ani. Și să nu ne creăm iluzii, pentru că este puțin probabil să absorbim sume record în cei aproape doi ani câți au mai rămas.

Dar ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze sunt perspectivele pentru Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, mai ales din cauza noilor condiții impuse la nivel european.

Bugetul de aproximativ 2.000 de miliarde de euro va fi concentrat pe tehnologii avansate, apărare și o agricultură într-o formă revizuită.

Doar că, spre deosebire de cele 540 de programe distincte care au fost până acum, noul cadru propune doar 27 de planuri de parteneriat. Asta înseamnă că agricultura, industria și serviciile vor fi tratate la grămadă, într-un singur plan național.

Însă, România nu are nici măcar un plan de țară pus la punct. Cum ne-am putea închipui că ar putea să ducă la capăt un plan privind finanțarea într-un stat în care PSD și PNL sunt partidele experte în detonarea fondurilor europene?

AUR cere Guvernului României, cu precădere Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, să prioritizeze proiectele care sunt cu adevărat utile pentru România.

Prioritatea care nu mai poate fi amânată trebuie să vizeze creșterea ponderii fondurilor destinate mediului de afaceri românesc, în special pentru acele IMM-uri care astăzi sunt forțate să-și reducă activitatea, să-și schimbe sediul în alte state sau să pună lacătul pe ușă.

Judecând după toate măsurile guvernamentale de austeritate girate, guvernanții încă nu înțeleg importanța IMM-urilor, cele care în trecut au creat mii de locuri de muncă, au permis tehnologizarea fluxurilor economice și au generat creștere economică.

AUR avertizează că fără o schimbare radicală de abordare și gestionare a fondurilor europene pe care ar urma să le primească România, riscăm să absorbim și mai puțini bani în viitorul Cadru Financiar Multianual dedicat perioadei 2028-2034.

Iar pentru a preveni asta, cei care se fac vinovați pentru pierderea fondurilor europene din ultimii ani, ar trebui să plătească pentru nimicnicia dovedită și să plece de la putere, iar toți vinovații poartă mai multe nume: PSD, PNL, USR și UDMR”, a declarat deputatul AUR, Ramona Ioana Bruynseels.