UDMR recunoaşte, în exclusivitate pentru Gândul, existenţa unui acord politic cu PSD, PNL și USR pentru angajarea firmei de lobby, pentru care Cotroceni plăteşte 565.000 de dolari pe lună. Întâlnirile pentru acord au avut loc înainte de Moţiunea de Cenzură

Luiza Dobrescu
Administraţia Prezidenţială a transmis în comunicatul de ieri că a existat un acord al partidelor guvernamentale atunci când a încheiat contractul de lobby, în valoare de 565.000 de dolari pe lună, cu o firmă  americană specializată în consultanţă strategică şi relaţii interguvernamentale.

Gândul a contactat reprezentanţii formaţiunilor politice pentru a afla conținutul respectivului acord.

Până în acest moment, doar cei de la UDMR au confimat pentru jurnaliștii Gândul că înainte de depunerea moţiunii de cenzură, cele patru formațiuni politice s-au întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și au perfectat acordul politic.

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, spune că acest lucru i-a fost confirmat de liderul formaţiunii politice, Kelemen Hunor. Acesta i-a precizat și faptul că înțelegerea dintre partidele din arcul guvernamental a avut loc înainte de votul pe moţiune din parlament, la 5 mai.

„A fost un acord politic. Cred că este în interesul național să avem relații bune, relații apropiate cu Statele Unite.

A fost o discuție la Palatul Cotroceni, unde Nicuşor Dan a pus pe tapet această problemă. A discutat cu liderii politici. Am vorbit cu dl preşedinte Kelemn Hunor. Mi-a confirmat. Cred că înainte de depunerea moţiunii, dacă bine am înţeles. Au fost nişte discuţii informale la Cotroceni şi atunci s-a discutat”, spune Csoma Botond, pentru Gândul.

Kelemen Hunor s-a arătat total de acord cu această manieră de abordare prin prisma faptului că „SUA aşa funcţionează.”

În comunicatul transmis de la Cotroceni, Administraţia Prezidenţială a specificat faptul că firma a fost contractată în urma unui acord obţinut din partea partidelor aflate la guvernare.

„Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale.”

Gândul a contactat toti presedintii de partid din vechea coalitie dar aceștia s-au ferit sa discute deschis despre acest subiect sau au evitat. Până la această oră, PSD-PNL-USR nici nu au confirmat nici nu au infirmat existența acordului sau conținutul acestuia. Întrebat despre acest subiect, Csoma Botond a spus că „poate au interdicţie de la partid să nu vorbească, nu-mi dau seama”.

