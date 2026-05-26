Administraţia Prezidenţială a transmis în comunicatul de ieri că a existat un acord al partidelor guvernamentale atunci când a încheiat contractul de lobby, în valoare de 565.000 de dolari pe lună, cu o firmă americană specializată în consultanţă strategică şi relaţii interguvernamentale.

Gândul a contactat reprezentanţii formaţiunilor politice pentru a afla conținutul respectivului acord.

Până în acest moment, doar cei de la UDMR au confimat pentru jurnaliștii Gândul că înainte de depunerea moţiunii de cenzură, cele patru formațiuni politice s-au întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și au perfectat acordul politic.

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, spune că acest lucru i-a fost confirmat de liderul formaţiunii politice, Kelemen Hunor. Acesta i-a precizat și faptul că înțelegerea dintre partidele din arcul guvernamental a avut loc înainte de votul pe moţiune din parlament, la 5 mai.

„A fost un acord politic. Cred că este în interesul național să avem relații bune, relații apropiate cu Statele Unite. A fost o discuție la Palatul Cotroceni, unde Nicuşor Dan a pus pe tapet această problemă. A discutat cu liderii politici. Am vorbit cu dl preşedinte Kelemn Hunor. Mi-a confirmat. Cred că înainte de depunerea moţiunii, dacă bine am înţeles. Au fost nişte discuţii informale la Cotroceni şi atunci s-a discutat”, spune Csoma Botond, pentru Gândul.

Kelemen Hunor s-a arătat total de acord cu această manieră de abordare prin prisma faptului că „SUA aşa funcţionează.”

În comunicatul transmis de la Cotroceni, Administraţia Prezidenţială a specificat faptul că firma a fost contractată în urma unui acord obţinut din partea partidelor aflate la guvernare.

„Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale.” Gândul a contactat toti presedintii de partid din vechea coalitie dar aceștia s-au ferit sa discute deschis despre acest subiect sau au evitat. Până la această oră, PSD-PNL-USR nici nu au confirmat nici nu au infirmat existența acordului sau conținutul acestuia. Întrebat despre acest subiect, Csoma Botond a spus că „poate au interdicţie de la partid să nu vorbească, nu-mi dau seama”.

