Marți, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, se deplasează la Erevan pentru a semna un „Memorandum de înțelegere” cu șeful Ministerului Afacerilor Externe al Armeniei.

Conform programului, la ora 15:30, ora locală, Rubio se va întâlni cu Ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, la Erevan. La ora 16:00, ora locală, va începe ceremonia de semnare a documentului.

Departamentul de Stat nu specifică ce presupune acest document și care este conținutul său. Se așteaptă ca după ceremonie să aibă loc o conferință de presă a celor doi șefi ai departamentelor de externe.

Marco Rubio, despre strâmtoarea Ormuz și taxarea navigației

După ce s-a îmbarcat în avion după vizita de stat din India din weekend, Marco Rubio a susținut o conferință de presă în drum spre Armenia. Secretarul a solicitat Iranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz și a criticat dur sistemul de taxare.

„Strâmtoarea trebuie să fie redeschisă. Se va redeschide într-un mod sau altul. Ei trebuie să o redeschidă. Ce se întâmplă aici este ilegal, nedrept, este nesustenabil pentru lume, este inacceptabil.”, a spus Marco Rubio.

Rubio a criticat dur propunerea Iranului de a introduce un sistem de taxarea pentru navigație. Teheranul susține că numai navele comerciale care plătesc taxe pot să tranziteze strâmtoarea în siguranță.

„Nu cunosc nicio țară din lume care să fie în favoarea unui sistem de taxare. Rușii nu sunt în favoarea unui sistem de taxare, chinezii nu sunt în favoarea unui sistem de taxare.Adică, nu există nicio țară din lume care să fie în favoarea unui sistem de taxare, cu excepția regimului din Iran. Deci asta nu este acceptabil. Asta nu se poate întâmpla.Strâmtorile trebuie să fie deschise, fără obstacole, fără taxe. Și, evident, asta trebuie să se întâmple imediat, imediat ce se convine asupra unui lucru.”

Marco Rubio, despre acordul cu Iran

Marco Rubio a vorbit în conferința de presă și despre negocierile cu Iran.

„Cred că există o puternică înțelegere și un acord cu privire la cum ar trebui să arate o schiță preliminară.Cred că, ca în orice situație de genul acesta, va dura câteva zile până se va rezolva, chiar și până la dezacorduri asupra unui cuvânt sau a unei propoziții.Ori va fi o înțelegere bună, ori nu va exista.”

Marco Rubio, despre Ucraina

Potrivit Clash Report , Marco Rubio a criticat și Ucraina pentru că rerpezintă o „amenințare” ce ar putea escalada războiul cu Rusia. Secretarul de Stat american spune că a discutat cu omologul său rus, Serghei Lavrov.

„Kievul a fost un loc periculos timp de mai mulți ani. Dar pericolul în toate aceste războaie, pe măsură ce continuă și continuă, este că poartă întotdeauna amenințarea escaladării – de a se răspândi în ceva nou.Așa că am vorbit ieri cu Lavrov despre asta și despre alte câteva subiecte și, evident, Putin îl rugase să mă sune pentru a transmite mesajul direct președintelui, ceea ce am și făcut.”

Sursa Foto: X, Marco Rubio

