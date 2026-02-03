Prima pagină » Știri politice » Kelemen Hunor, săgeți către Nicușor Dan: „Văd în fiecare zi cum România este irelevantă pe scena internațională”

03 feb. 2026, 14:41, Știri politice
Kelemen Hunor, președintele UDMR, lansează un atac la adresa lui Nicușor Dan pentru felul în care România se poziționează în plan extern. În opinia lui, țara noastră a ajuns într-un punct în care contează prea puțin în discuțiile mari, iar asta se vede „în fiecare zi”. Liderul UDMR spune că președintele trebuie să pornească un demers care să scoată România din zona gri.

„Deci eu am văzut și văd în fiecare zi cum România este irelevantă pe scena internațională. Sigur, nu e ceva foarte nou, e o moștenire veche. Președintele actual trebuie să înceapă ceva cu acest lucru și dacă nu reușești să te așezi la masă, dacă nu ai inițiative, dacă nu ai un punct de vedere, sigur că rămâi irelevant. Este cea mai mare pierdere dacă în această perioadă devine irelevantă și nu este băgată în seamă”, spune președintele UDMR la Antena 3.

Kelemen Hunor recunoaște că problema nu este nouă și o pune și pe seama unor „moșteniri vechi”, însă consideră că actuala conducere trebuie să schimbe direcția.

„Dar dacă nu spui și nu discuți subiectele, nu spui punctul tău de vedere. Sigur că irelevanța ta crește din acest punct de vedere. Zic eu că suntem într-un moment extrem de important, dincolo de toate problemele noastre interne”, spune el.

 El spune că Bucureștiul ar fi trebuit să construiască punți serioase de colaborare, mai ales în Uniunea Europeană și în zona Balcanilor de Vest.

„Noi trebuie să căutăm parteneri în Uniunea Europeană, cu vecinii, cu regiunea noastră, cu Balcanii”, a afirmat Hunor.

Kelemen Hunor: „Trebuie să rezolvăm ceea ce nu a făcut Iohannis”

Îl critică și pe fostul președinte Klaus Iohannis, despre care spune că a ignorat complet relația României cu vecinii.

„Trebuie să rezolvăm ceea ce nu a făcut Iohannis, fiindcă el parcă Balcanii de Vest nu exista pentru România”.

Kelemen Hunor susține că România are, în prezent, relații slabe cu majoritatea vecinilor. A făcut o excepție pentru Republica Moldova, despre care spune că reprezintă „o discuție mai complexă”, însă a punctat că, în rest, Bucureștiul nu stă bine nici cu Serbia, nici cu Bulgaria, nici cu Ungaria, nici cu Ucraina.

„Dintre toți vecinii, nu avem cu niciunul o relație bună”, a spus Hunor.

„Nu trebuie să mergi în diplomație permanent cu pușca și să tragi în aer ca să fie zgomot”, a avertizat liderul UDMR la Antena3.

Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”

Președintele absent. Fostul șef al spionilor condamnă politica externă dusă de Nicușor Dan: „Este o inadecvare profundă la funcție/Un «mers teleleu» într-o funcție care cere luciditate, ritm și autoritate”

