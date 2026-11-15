Robert Negoiță spune că mai multe proiecte din Sectorul 3 s-au deblocat după plecarea lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei. Care este cea mai mare investiție pregătită de edil

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că relația cu Primăria Capitalei s-a îmbunătățit după plecarea lui Nicușor Dan și venirea lui Ciprian Ciucu la conducerea instituției. Edilul afirmă că mai multe proiecte au fost deblocate în urma schimbării conducerii și vorbește despre o comunicare mai bună între cele două administrații. Întrebat care este cel mai mare proiect de investiții pe care îl pregătește în Sectorul 3, Negoiță a indicat Hala Laminor.

„E o comunicare mai bună și ne-am mai deblocat niște proiecte. Câteva proiecte s-au deblocat. Pare să fie o remediere a situației. Sper să nu se oprească aici. Apropo de PUG, sper să avem un Plan Urbanistic General”, a declarat Robert Negoiță.

Hala Laminor, cel mai mare proiect de investiții

Întrebat care este cel mai mare proiect de investiții pe care îl are în vedere pentru Sectorul 3, primarul a indicat Hala Laminor, unde lucrările de reabilitare, consolidare și modernizare au fost realizate, însă obiectivul nu este încă finalizat în totalitate.

„Este reabilitată, consolidată, modernizată, făcută parcare. Dar încă mai avem de lucru ca să o finalizăm complet. Este un obiectiv enorm. Discutăm acolo de câteva sute de mii de metri pătrați de clădire”, a afirmat edilul.

Unul dintre planurile administrației este transformarea Halei Laminor într-un pol administrativ, prin reunirea mai multor instituții publice în aceeași locație. Negoiță spune că această reorganizare ar simplifica interacțiunea cetățenilor cu instituțiile și ar reduce deplasările între sedii.

„Pentru prima dată suntem cu toții în același loc. Pentru că suntem interdependenți. Vă duceți la DGASPC, vă cere o chitanță de la DITL sau de la Poliția Locală sau mai știu eu. Pentru prima dată suntem cu toții în același loc”, a explicat primarul.

Ce alte proiecte pregătește Primăria Sectorului 3

Pe lângă Hala Laminor, Robert Negoiță a menționat două proiecte de agrement în zona Pantelimon: un parc acvatic și un parc tematic, pentru care administrația locală urmează să înceapă lucrările.

„Este cel mai mare proiect, dar avem Parcul Acvatic de la Pantelimon. Acum demarăm Parcul Tematic de la Pantelimon”, a declarat edilul.