Opt distincții pentru România la Campionatul Mondial al Brânzeturilor 2026. Sortimentul care a luat medalia de aur

Brânzeturile românești au câștigat opt medalii la Campionatul Mondial al Brânzeturilor 2026 (World Cheese Awards 2026), desfășurat în Cordoba, Spania. Producătorii au obținut un premiu de aur, patru de argint și trei de bronz.

Medalia de aur a fost câștigată de Brânza Fermentată Horezu, maturată cel puțin 12 luni și produsă de Five Continents, din județul Vâlcea, arată G4food. Preparatul din lapte de oaie a fost premiat cu aur și la edițiile din 2024 și 2025.

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Medaliile de argint și bronz au fost câștigate de alți producători români de brânzeturi, după cum urmează:

Medalie de argint – Brânza de Gheorgheni, maturată timp de 12 luni (Brânză Gyergyói sajt 12 months). Aceasta este produsă de Asociația Dezvoltare Comunitară Rurală Gheorgheni din județul Harghita.

Medalie de argint – Brânza de Gheorgheni, maturată timp de 6 luni (Brânză Gyergyói sajt 6 months). Aceasta este produsă de Asociația Dezvoltare Comunitară Rurală Gheorgheni din județul Harghita.

Medalie de argint – Brânză Pricske, maturată timp de 12 luni (Brânză Pricske sajt 12 months). Aceasta este produsă de Asociația Dezvoltare Comunitară Rurală Gheorgheni din județul Harghita.

Medalie de argint – Brânza Sárig. Aceasta este produsă de fermierul Attila Sárig din Ghimeș-Făget, județul Bacău.

Trei medalii de bronz pentru România la Campionatul Mondial al Brânzeturilor 2026

Medalie de bronz – Brânza Trappista de la Arkäse, maturată timp de 6 luni. Aceasta este produsă de Societatea Agricolă Spicom la fabrica din Arcuș, județul Covasna.

Medalie de bronz – Brânza Floraeste produsă de Uzonka Handmade Cheese- Brânzeturi artizanale Uzonka. Este pregătită la o fermă de familie din satul Ozunca-Băi, comuna Bățani, județul Covasna.

Medalie de bronz – Brânza Orodik, maturată timp de 6 luni. Aceasta este produsă de fermierul Attila Sárig din Ghimeș-Făget, județul Bacău.

Titlul de „Cea mai bună brânză din lume” a fost câștigat de Franța

O brânză franțuzească, maturată timp de 24 de luni, a fost desemnată cea mai bună din lume la World Cheese Awards 2026. Aceasta a fost aleasă dintre peste 5.300 de sortimente din 45 de țări. Din cele 14 produse ajunse în finală, trofeul a revenit unui sortiment de Comté, maturat timp de 2 ani în regiunea Jura din Franța. Brânza este realizată din lapte crud de vacă și maturată de compania familială JuraFlore, fondată în 1907.

Sursă foto: Envato – imagini care au rol ilustrativ