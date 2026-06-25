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Dragoș Pîslaru, atac la Sorin Grindeanu: „A venit cu un tupeu formidabil și a spus că nu acceptă nicio condiție”

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Dragoș Pîslaru afirmă că PSD și Sorin Grindeanu au avut o poziție rigidă în negocierile pentru formarea noului guvern. Ministrul Proiectelor Europene spune că PNL a propus inițial mai multe variante de guvernare, urmând ca decizia finală să aparțină președintelui. Potrivit lui Pîslaru, reacția PSD a modificat cursul și dinamica discuțiilor politice. A lansat un atac direct către Sorin Grindeanu, liderul PSD care a fost propus de partidul pe care îl conduce pentru poziția de premier.

„În primul rând sunt două mari probleme, nu una singură, în ceea ce a spus președintele PSD. Prima este faptul că atunci când Partidul Național Liberal a propus cele două soluții, erau privite într-o modalitate de reciprocitate, adică s-a pus pe masă această ipoteză a acordului politic, s-a pus pe masă că se poate construi o minoritate sau alta, rămânând ca președintele României să decidă”, spune Dragoș Pîslaru la Digi24.

Dragoș Pîslaru, atac la Sorin Grindeanu „A venit cu un tupeu formidabil și a spus că nu acceptă nicio condiție”

Dragoș Pîslaru. Sursă foto: Mediafax

Dragoș Pîslaru afirmă că social-democrații au transmis că vor susține doar un Executiv din care fac parte. Potrivit ministrului, această poziție limitează opțiunile de formare a unei majorități. Pîslaru mai acuză PSD că, după o perioadă de blocaj politic, ar insista acum asupra participării la guvernare.

„Prima problemă pe care cred că toată lumea a observat-o este că PSD, de unde era exponentul flexibilității și îl acuza pe prim-ministrul Ilie Bolojan că e rigid și că pune linii roșii, sunt primii care au pus o primă linie roșie.

Au spus că ei nu votează decât un guvern în care participă. Iată, deci, că tot discursul lor despre flexibilitate s-a transformat în acest moment după o amânare foarte mare din momentul în care l-au declanșat tot dumnealor cu torpilarea guvernului, până la urmă am ajuns aici în care tot dumnealor spun că vor să fie la guvernare și nu e decât o singură variantă cu ei la guvernare”, a spus el.

De ce îl critică pe Sorin Grindeanu

Ministrul Proiectelor Europene a afirmat că o altă problemă în negocieri este legată de condițiile unui eventual guvern minoritar. El spune că PNL a propus un acord politic pe 6 luni, bazat pe obiective și angajamente clare asumate de toate partidele, iar Sorin Grindeanu a respins ideea unor condiții impuse în cadrul acestui acord.

Sorin Grindeanu

A susținut, în continuare, că poziția PSD în negocieri nu ar fi una echilibrată și că PNL, USR și UDMR s-au declarat deschise găsirii unei soluții, dar în condițiile unor reguli și garanții clare. El susține că negocierile se complică, având în vedere că USR nu ar susține un guvern minoritar în actuala formulă. De asemenea, îl critică pe Sorin Grindeanu pentru modul în care abordează discuțiile privind formarea Executivului.

„Și asta nu este corect ca modalitate de a pune problema în condițiile în care Partidul Național Liberal, ca și de altfel ceilalți colegi din USR și UDMR, au spus că această deschidere de a găsi o soluție trebuie făcută, evident, într-un mod în care să ne asigurăm cum stau lucrurile.

A doua problemă majoră este că în soluțiile pe care PNL le-a pus pe masă, se menționa foarte clar că acest acord politic pe șase luni de zile trebuie să aibă niște elemente cruciale pe care să le agreeze partidele pentru a avea susținerea aceasta în parlament.

Ori, domnul Grindeanu a venit cu un tupeu formidabil și a spus că nu acceptă nicio condiție, nu acceptă nimic, este un guvern în care PSD face și desface singur”, a continuat Pîslaru.

Pîslaru a mai precizat că alianța PNL-USR-UDMR ar trebui să reprezinte prima opțiune pentru constituirea unui guvern minoritar, având o pondere parlamentară mai mare decât PSD.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Digi 24

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