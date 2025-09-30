Rusia susține că ALEGERILE legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că, în opinia sa, alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova au fost manipulate în mod evident, potrivit TASS.

„Desigur, Maia Sandu a devenit de mult timp una dintre purtătoarele de cuvânt ale retoricii anti-ruse. Alegerile sunt frauduloase. Sunt chiar uimit de faptul că se poate manipula atât de flagrant voturile alegătorilor”, a declarat șeful diplomației ruse, răspunzând la o întrebare adresată de agenția de stat rusă TASS.

„Însă cel mai important este faptul că, în pofida manipulărilor, cu crearea de obstacole pentru votul locuitorilor din Transnistria – acolo s-au închis poduri, s-au declarat tot felul de carantine. Departe de a fi reușit toți să (n.r. voteze). Însă chiar și cu aceste manipulări, opoziția patriotică a obținut în interiorul Moldovei mai mult decât partidul Maiei Sandu.

Iar doar implicarea resursei în votul din străinătate, când în Europa aproape că erau purtați pe brațe la secțiile de votare, iar în Rusia au fost deschise doar două, desigur, toate acestea au ajutat să se obțină procentul sau jumătatea de procent necesar”, a mai spus el.

Șeful deplomației ruse a subliniat că rezultatul rămâne foarte grăitor.

„Chiar și prin asemenea metode înșelătoare, nu prea le-a ieșit”, a concluzionat Lavrov.

Rusia neagă amestecul în alegerile din Republica Moldova și acuză UE de interferență

Rusia a negat orice tentativă de interferență în alegerile parlamentare de duminică din Moldova, câștigate de partidul pro-european de guvernământ PAS.

„Autoritățile țării (n.r. Republica Moldova) au acuzat cinic Rusia, și nu Uniunea Europeană, de interferență în procesele politice ale Republicii Moldova, alimentând insinuări despre o «amenințare rusească» care nu există ”, a declarat într-un comunicat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Luni, la o zi după încheierea votului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a acuzat autoritățile de la Chișinău că au împiedicat sute de mii de moldoveni care trăiesc în Rusia să își exprime opțiunea electorală la alegerile parlamentare, punând la dispoziție doar două secții de votare.

Întrebat dacă Moscova recunoaște rezultatele, Peskov a spus că unele forțe politice din Republica Moldova au vorbit despre încălcări.

„În primul rând, probabil că moldovenii ar trebui să rezolve această problemă. Din câte știm, unele forțe politice își declară dezacordul. Vorbesc despre posibile încălcări ale legilor electorale”, a subliniat Peskov.

