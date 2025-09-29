Prima pagină » Știri externe » Republica Moldova după alegeri: Speranțe și întrebări despre viitor

Republica Moldova după alegeri: Speranțe și întrebări despre viitor

Olga Borșcevschi
29 sept. 2025, 21:15, Știri externe
Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au încheiat, iar moldovenii se întreabă ce urmează, într-o țară prinsă între promisiunea Europei și nostalgia trecutului sovietic.

A doua zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova a început cu un protest scurt al opoziției.

Membrii și simpatizanții „Blocului Electoral Patriotic” s-au adunat în fața Parlamentului de la Chișinău,  spunând că nu recunosc rezultatele alegerilor câștigate de partidul de guvernământ și că vor depune contestații.

Mai târziu, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă. Ea le-a mulțumit moldovenilor pentru vot, subliniind că victoria nu este a unui partid, ci a țării.

Între speranțele tinerilor și temerile vârstnicilor

Gândul a discutat cu mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova pentru a înțelege ce așteptări au după scrutinul parlamentar și cum văd viitorul țării.

„Sunt mulțumit de rezultat. M-am trezit dimineața și am îmbrăcat un costum pentru că simt că respir aer european. Aveam o frică să nu zboare ceva spre noi noaptea asta. Dacă s-a întâmplat în Ucraina, noi suntem la doar câțiva kilometri distanță”, a declarat un tânăr regizor din Chișinău.

„Dintr-o parte suntem mulțumiți, din altă parte nu prea, fiindcă o bună parte dintre ruși au votat oamenii care au avut multe păcate pe parcursul vieții. Am văzut aceste păcate și le-am simțit. Ei nu trebuiau să treca în Parlament. Toată lumea a vrut să fie în Europa”, a spus o femeie așteptând autobuzul.

„Sunt din Transnistria, nu aveam unde să votez. În viața mea nu se va schimba nimic, în funcție de cine a caștigat alegerile. Eu, dacă aș fi votat, nu aș fi optat pentru PAS. Dacă aș fi avut posibilitatea să votez, alegeam Alternativa. Mie îmi place Stoianoglo”, a declarat o studentă din regiunea transnistreană.

„Nu prea sunt mulțumit de rezultatul alegererilor. Doar promisiuni am avut ultimii ani”, a spus, cu o voce tristă, o femeie care aștepta un troleibuz.

„Sunt uimit de rezultat. PAS a câștigat în Chișinău cu o diferență mare, inclusiv pe sectorul Botanica. Cum e posibil așa ceva, nemaivorbind și de alte sectoare ale Chișinăului? Nu am așteptări bune, mă gândesc ca ar putea să ne bage și în război. În patru ani nu au făcut nimic bun”, a declarat un domn care citea ceva, îngăndurat, ceva pe telefon.

„În campanie promit, iar după alegeri uită. Ce să fac eu cu Europa lor? Totul e scump. Vine iarna și lemnele sunt scumpe…”, a spus o doamnă de peste 70 de ani, care vindea roșii în preajma Pieței Centrale din Chișinău.

PAS, partidul pro-UE, a câștigat duminică, dar moldovenii, în special cei care au mai rămas în țară, mai au încă multe de tras. Pensia medie în Republica Moldova este 4.300 lei moldovenești, adică 1.117 lei românești, iar salariul mediu – echivalentul a 4.000 lei românești.

