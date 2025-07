ȘANSELE pe care i le-a dat PNL lui Ilie Bolojan / „Sunt un vechi membru al PNL”

„Sunt un vechi membru al PNL”, a declarat Ilie Bolojan, în discursul său de candidat pentru șefia partidului. Înainte de a fi validat de colegii săi pentru președinția PNL, Bolojan a trecut în revistă cariera sa politică.

„Am candidat prima dată consilier orășenesc într-un oraș mic din județul Bihor în 1996 din partea PNL pe listele Convenției Democratice și am ajuns consilier local

Pentru că Partidul Național Liberal i-a creat unui tânăr care terminase de trei ani de zile facultatea posibilitatea să ocupe un loc eligibil pe listă altfel, într-un oraș mic în care mă mutasem, cu siguranță nu m-ar fi votat oamenii că nu mă știau. Partidul Național Liberal mi-a creat această oportunitate.

A venit anul 2005, când după două mandate de consilier local, Alianța Dreptate și Adevăr a câștigat alegerile și președintele PNL Bihor, Cornel Popa, s-a luptat ca PNL să aibă prefect. Și partidul, la un vot secret, a numit un om antisistem, a numit pe mine prefect al județului Bihor. A fost a doua numire, a doua șansă pe care mi-a oferit-o partidul nostru pentru a demonstra ceva în administrație.

Am fost doi ani și jumătate prefect al județului Bihor și împreună cu colegul Alin Tișe de la Cluj și el era prefect în vremea respectivă și cu alți colegi pe care i-am văzut tot mai bătrâni ca și noi în sală eram prefecți atunci și am încercat să schimbăm ceva în administrație și poate am reușit. În 2007, Guvernul Tăriceanu avea nevoie de un secretar general și din nou mi s-a dat șansa să pot ocupa o funcție de secretar general al Guvernului din care să pot face ceva

Și acest partid mi-a dat încă o dată șansă”, a povestit Bolojan.

PNL a organizat sâmbătă Congresul extraordinar pentru alegerea conducerii. Ilie Bolojan este singurul candidat pentru funcția de președinte.

