Nicușor Dan face promisiuni cu jumătate de gură românilor din Londra, pe tema anulării alegerilor: „Veți afla într-o lună, două”

Președintele Nicușor Dan a fost așteptat de un grup de români în fața ambasadei de la Londra, unde avusese o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie. Oamenii l-au întrebat pe șeful statului când va prezenta raportul despre anularea alegerilor, promisiune făcută în timpul campaniei electorale. Nicușor Dan a făcut o nouă promisiune și a declarat, cu jumătate de gură: „într-o lună, două”.

Grupul de români care l-a întâmpinat pe Nicușor Dan în fața ambasadei de la Londra i-au adresat mai multe întrebari pe teme urgente, cum ar fi raportul despre anularea alegerilor și situația din justiție.

Anularea alegerilor rămâne însă unul dintre subiectele de mare interes și pentru românii din diaspora.

„Când desecretizați dosarele alegerile, domnule președinte?”, a fost prima întrebară adresată președintelui.

Reacția lui Nicușor Dan a fost una evazivă și părea că nici nu aude întrebarea. Șeful statului a oferit însă un răspuns, mai degrabă forțat de împrejurări. Acesta a promis că „într-o lună, două” va face public motivul anulării primului tur din noiembrie 2024.

„Sigur?”, l-a întrebat interlocutorul pe șeful statului, fără să obțină însă vreun răspuns. „Mai repede, vă rugăm frumos”, s-a auzit vocea unei femei din grupul de câțiva români adunați la ambasada Londrei. Președintele Nicușor Dan a zâmbind: „Când te grăbești, greșești”

Președintele a fost apoi asaltat cu întrebări pe tema justiției

„Ce părere aveți de numirea Liei Savonea, șefă a CSM, cu trei luni înainte de concursul stabilit?”, a întrebat un tânăr din grup. „Există speculații că această numire s-a întâmplat înainte de alegerea dumneavoastră, pentru ca dumneavoastră să nu aveți un cuvânt de spus în chestia asta”, a continua acesta. „Că s-au organizat cu trei luni înainte, sa că s-au organizat cu trei luni, … într-adevăr a fost o ilegalitate. Întrebarea este de ce nu a avut Lia Savonea contracandidat?”, a răspuns Nicușor Dan.

„Putem avea o variantă sănătoasă pe legea justiției?, a întrebat o femeie. „Cadrul legislativ le-a permis să facă alegerile în interiorul magistraturii așa cum este acum și descurajează oameni care și-ar dori”, a mai precizat aceasta.