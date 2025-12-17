Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan face promisiuni cu jumătate de gură românilor din Londra, pe tema anulării alegerilor: „Veți afla într-o lună, două”

Nicușor Dan face promisiuni cu jumătate de gură românilor din Londra, pe tema anulării alegerilor: „Veți afla într-o lună, două”

Ruxandra Radulescu
17 dec. 2025, 08:58, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a fost așteptat de un grup de români în fața ambasadei de la Londra, unde avusese o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie. Oamenii l-au întrebat pe șeful statului când va prezenta raportul despre anularea alegerilor, promisiune făcută în timpul campaniei electorale. Nicușor Dan a făcut o nouă promisiune și a declarat, cu jumătate de gură: „într-o lună, două”. 

Grupul de români care l-a întâmpinat pe Nicușor Dan în fața ambasadei de la Londra i-au adresat mai multe întrebari pe teme urgente, cum ar fi raportul despre anularea alegerilor și situația din justiție.

Anularea alegerilor rămâne însă unul dintre subiectele de mare interes și pentru românii din diaspora.

„Când desecretizați dosarele alegerile, domnule președinte?”, a fost prima întrebară adresată președintelui.

Reacția lui Nicușor Dan a fost una evazivă și părea că nici nu aude întrebarea. Șeful statului a oferit însă un răspuns, mai degrabă forțat de împrejurări. Acesta a promis că „într-o lună, două” va face public motivul anulării primului tur din noiembrie 2024.

„Sigur?”, l-a întrebat interlocutorul pe șeful statului, fără să obțină însă vreun răspuns.

„Mai repede, vă rugăm frumos”, s-a auzit vocea unei femei din grupul de câțiva români adunați la ambasada Londrei.

Președintele Nicușor Dan a zâmbind: „Când te grăbești, greșești”

Președintele a fost apoi asaltat cu întrebări pe tema justiției

„Ce părere aveți de numirea Liei Savonea, șefă a CSM, cu trei luni înainte de concursul stabilit?”, a întrebat un tânăr din grup. „Există speculații că această numire s-a întâmplat înainte de alegerea dumneavoastră, pentru ca dumneavoastră să nu aveți un cuvânt de spus în chestia asta”, a continua acesta.

„Că s-au organizat cu trei luni înainte, sa că s-au organizat cu trei luni, … într-adevăr a fost o ilegalitate. Întrebarea este de ce nu a avut Lia Savonea contracandidat?”, a răspuns Nicușor Dan.

„Putem avea o variantă sănătoasă pe legea justiției?, a întrebat o femeie. „Cadrul legislativ le-a permis să facă alegerile în interiorul magistraturii așa cum este acum și descurajează oameni care și-ar dori”, a mai precizat aceasta.

„Nu sunt de acord. Unde suntem de acord, și eu și dumneavoastră, este că președinții de instanță au multă putere, mult prea multă, și asta e o chestiune legislativă. Mai sunt de acord că concursurile, din cauză că sunt bazate numai pe niște lucrări și pe un interviu care evident este subiectiv, se întâmplă ca oameni buni să nu promoveze, ba chiar unii nici nu mai concurează, știind că nu o să promoveze. Avem niște probleme în sistemul de justiție. Numai că, în justiție, atunci când afirmi niște lucruri, trebuie să le și dovedești”, a declarat Nicușor Dan

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”
10:04
Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”
POLITICĂ Ce le-a spus Nicușor Dan românilor din Marea Britanie despre scandalul din Justiție
08:36
Ce le-a spus Nicușor Dan românilor din Marea Britanie despre scandalul din Justiție
ULTIMA ORĂ George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”: „Dorim să ajungem la alegeri anticipate și la o schimbare reală în țară”
20:00
George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”: „Dorim să ajungem la alegeri anticipate și la o schimbare reală în țară”
ULTIMA ORĂ AUR vrea să facă un Guvern paralel și să răstoarne Executivul Bolojan. Gândul prezintă documentul
19:16
AUR vrea să facă un Guvern paralel și să răstoarne Executivul Bolojan. Gândul prezintă documentul
EXCLUSIV Nicușor Dan, încă o dată pe lângă funcție. De la Helsinki, a intrat într-o ședință din Parlamentul României. Prezent pe Skype, președintele le-a cerut celor prezenți ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează avizele de construcție, odată cu votarea Codului Urbanismului. Președintele nu poate interfera în activitatea comisiilor parlamentare
18:13
Nicușor Dan, încă o dată pe lângă funcție. De la Helsinki, a intrat într-o ședință din Parlamentul României. Prezent pe Skype, președintele le-a cerut celor prezenți ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează avizele de construcție, odată cu votarea Codului Urbanismului. Președintele nu poate interfera în activitatea comisiilor parlamentare
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate Acordul-cadru dintre MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $. De banii aceștia instruim și piloți ucraineni
17:34
Gândul publică în exclusivitate Acordul-cadru dintre MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $. De banii aceștia instruim și piloți ucraineni
Mediafax
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035, dar eliminarea motoarelor cu combustie internă nu se încheie aici
Digi24
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Click
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Testul elanului cu o mașină construită acum 50 de ani. A fost comparată cu Dacia Spring
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care e diferența dintre simpatie și empatie?
SPORT Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026
11:01
Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026
ECONOMIE Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
10:48
Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
ACTUALITATE Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
10:46
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
ULTIMA ORĂ Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție
10:40
Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție
ACTUALITATE Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland
10:35
Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland

Cele mai noi