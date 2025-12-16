AUR vrea să facă un Guvern paralel și să răstoarne Executivul Bolojan. Gândul prezintă documentul

Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) adoptă astăzi un document intern. Potrivit surselor Gândul, AUR pregătește un plan de măsuri prin care își va exprima opoziția față de coaliția aflată la guvernare.

Potrivit documentului obținut de Gândul, AUR pregătește o „Opoziție Totală”

După cum se poate observa în documentele de mai jos, CNC al AUR adoptă un decalog de măsuri:

1. Întoarcerea la democrație parlamentară

2. Blocaj politic legitim al guvernării

3. O opoziție națională, în slujba cetățenilor şi a statului, asumată de categorii sociale întregi dar şi de fiecare cetățean

4. Fără compromisuri cu coaliția

5. Apărarea Constituției şi a statului de drept

6. Opoziție activă şi obstrucție regulamentară

7. Dialog social și alternative reale

8. Protest civic şi mobilizare naţională

9. Dimensiunea națională şi internaţională

10. Alternativă de guvernare şi obiectiv final

