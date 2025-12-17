Ce le-a spus Nicușor Dan românilor din Marea Britanie despre scandalul din Justiție

Președintele Nicușor Dan a vorbit cu mai mulți cetățeni români care l-au așteptat în fața Ambasadei României de la Londra, subiectul principal fiind Justiția românească. Șeful statului a susținut că „oamenii din CSM au fost aleși de colegii lor”, precizând că „e ca în politică”. Apoi, a adresat singur o întrebare: „De ce nu a avut doamna Savonea contracandidat?”.

După vizita la Helsinki, președintele Nicușor Dan a fost prezent la Londra, acolo unde a avut o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra.

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție și a precizat că în perioada următoare vor fi ascultați cei care reclamă abuzuri în Justiție.

„Dăm microfon tuturor celor care reclamă abuzuri. După care vom da microfon celor care se vor apăra. Și o să avem o dezbatere, să-l modificăm. Dar nu vreau să facem asta în o săptămână, zece zile. În două luni, așa, ca să fie ceva stabil”, le-a spus românilor în fața Ambasadei Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat ce părere are de numirea Liei Savonea cu trei luni înainte de concursul stabilit.

„Există speculații cum că acest concurs a fost organizat înainte de alegerile dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să nu aveți un cuvânt de spus în privința asta”, i-a spus președintelui un român în fața Ambasadei României la Londra. „Oricum nu am conform legii. Știți că nu am conform legii. Deci că s-a organizat cu trei luni înainte sau că s-a organizat cu trei luni după, într-adevăr, a fost o ilegalitate. Dar, întrebarea este, de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat. Pentru că peste trei luni s-ar fi întâmplat același lucru”, a spus președintele.

Întrebat dacă există o opțiune să avem o variantă sănătoasă pentru Legile Justiției, șeful statului a spus: „Eu sunt sigur că facem. Dar nu e o chestiune numai de lege, să știți. Este o chestiune și de corp profesional”.

Președintele român a atras atenția asupra faptului că membrii CSM sunt aleși din interior, de colegii lor, întrebându-se de ce nu s-au adresat instanțelor, acum, magistrații care s-au pensionat și reclamă abuzuri. Nicușor Dan a îndemnat ca așteptările să fie temperate, având în vedere că este un proces de durată, menționând că „în justiție când afirmi niște lucruri trebuie să le și dovedești”.

„Sunt de acord cu faptul că prin concursuri, din cauză că sunt bazate numai pe niște lucrări și un interviu subiectiv, se întâmplă ca oamenii buni să nu promoveze. Avem niște probleme în sistemul de justiție. Dar în justiție când afirmi niște lucruri trebuie să le și dovedești”, a spus președintele.

Reamintește că, în urmă cu două decenii, însuși Nicușor Dan, acum președintele României, a dat „sistemul” în judecată.

„Acum 20 de ani eram cercetător la Institutul de Matematică și mă preocupa urbanismul în București și am avut curajul să dau sistemul în judecată. De ce niște oameni, magistrați, care au ieșit la pensie, care își permit și care au toate instrumentele justișiei, de ce nu au făcut asta? Să facă asta. (…) Nu este o chestiune numai de lege, este şi de corp profesional. Oamenii ăştia din CSM au fost aleşi de colegii lor. A fost o campanie electorală în interior. E ca în politică: unii şi-au făcut campanie şi au fost aleşi, alţii, care poate erau mai buni, nu şi-au făcut campanie. Că s-a organizat cu 3 luni înainte sau după, într-adevăr a fost o ilegalitate, dar întrebarea este de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat?”, a continuat Nicușor Dan.

Președintele României a mai adăugat că va da „microfon tuturor celor care reclamă abuzuri, după care vom da microfon și celor care se apără. Și vom avea o dezbatere” la Cotroceni. Altfel, Nicușor Dan a precizat că acest proces va fi de durată.

„Dacă comparați România cu ce a fost acum 20 de ani e mult mai bine. Dacă nu se fura era mai bine. (…) Uitați-vă la guvernul ăsta, nu e nimeni suspectat de nicio șmecherie. Nimeni”, a spus Nicușor Dan.

Altfel, președintelui i s-a atras atenția că numele lui Cătălin Predoiu, ministrului Afacerilor Interne, apare în filmul Recorder, „Justiția capturată”. Nicușor Dan a explicat că ministrul Afacerilor Interne nu este supect de nimic în acest moment.

