Prima pagină » Știri politice » Ce le-a spus Nicușor Dan românilor din Marea Britanie despre scandalul din Justiție

Ce le-a spus Nicușor Dan românilor din Marea Britanie despre scandalul din Justiție

17 dec. 2025, 08:36, Știri politice
Galerie Foto 4

Președintele Nicușor Dan a vorbit cu mai mulți cetățeni români care l-au așteptat în fața Ambasadei României de la Londra, subiectul principal fiind Justiția românească. Șeful statului a susținut că „oamenii din CSM au fost aleși de colegii lor”, precizând că „e ca în politică”. Apoi, a adresat singur o întrebare: „De ce nu a avut doamna Savonea contracandidat?”.

Vezi galeria foto
4 poze

După vizita la Helsinki, președintele Nicușor Dan a fost prezent la Londra, acolo unde a avut o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra.

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție și a precizat că în perioada următoare vor fi ascultați cei care reclamă abuzuri în Justiție.

„Dăm microfon tuturor celor care reclamă abuzuri. După care vom da microfon celor care se vor apăra. Și o să avem o dezbatere, să-l modificăm. Dar nu vreau să facem asta în o săptămână, zece zile. În două luni, așa, ca să fie ceva stabil”, le-a spus românilor în fața Ambasadei Nicușor Dan.

Nicușor Dan a vorbit și despre justiție

Șeful statului a fost întrebat ce părere are de numirea Liei Savonea cu trei luni înainte de concursul stabilit.

„Există speculații cum că acest concurs a fost organizat înainte de alegerile dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să nu aveți un cuvânt de spus în privința asta”, i-a spus președintelui un român în fața Ambasadei României la Londra.

„Oricum nu am conform legii. Știți că nu am conform legii. Deci că s-a organizat cu trei luni înainte sau că s-a organizat cu trei luni după, într-adevăr, a fost o ilegalitate. Dar, întrebarea este, de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat. Pentru că peste trei luni s-ar fi întâmplat același lucru”, a spus președintele.

Întrebat dacă există o opțiune să avem o variantă sănătoasă pentru Legile Justiției, șeful statului a spus: „Eu sunt sigur că facem. Dar nu e o chestiune numai de lege, să știți. Este o chestiune și de corp profesional”.

Președintele român a atras atenția asupra faptului că membrii CSM sunt aleși din interior, de colegii lor, întrebându-se de ce nu s-au adresat instanțelor, acum, magistrații care s-au pensionat și reclamă abuzuri. Nicușor Dan a îndemnat ca așteptările să fie temperate, având în vedere că este un proces de durată, menționând că „în justiție când afirmi niște lucruri trebuie să le și dovedești”.

„Sunt de acord cu faptul că prin concursuri, din cauză că sunt bazate numai pe niște lucrări și un interviu subiectiv, se întâmplă ca oamenii buni să nu promoveze. Avem niște probleme în sistemul de justiție. Dar în justiție când afirmi niște lucruri trebuie să le și dovedești”, a spus președintele.

Nicușor Dan, discuție cu cetățenii români la Ambasada României din Londra

„Oamenii ăştia din CSM au fost aleşi de colegii lor. A fost o campanie electorală în interior”

Reamintește că, în urmă cu două decenii, însuși Nicușor Dan, acum președintele României, a dat „sistemul” în judecată.

„Acum 20 de ani eram cercetător la Institutul de Matematică și mă preocupa urbanismul în București și am avut curajul să dau sistemul în judecată. De ce niște oameni, magistrați, care au ieșit la pensie, care își permit și care au toate instrumentele justișiei, de ce nu au făcut asta? Să facă asta.

(…) Nu este o chestiune numai de lege, este şi de corp profesional. Oamenii ăştia din CSM au fost aleşi de colegii lor. A fost o campanie electorală în interior. E ca în politică: unii şi-au făcut campanie şi au fost aleşi, alţii, care poate erau mai buni, nu şi-au făcut campanie. Că s-a organizat cu 3 luni înainte sau după, într-adevăr a fost o ilegalitate, dar întrebarea este de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat?”, a continuat Nicușor Dan.

Președintele României a mai adăugat că va da „microfon tuturor celor care reclamă abuzuri, după care vom da microfon și celor care se apără. Și vom avea o dezbatere” la Cotroceni. Altfel, Nicușor Dan a precizat că acest proces va fi de durată.

„Dacă comparați România cu ce a fost acum 20 de ani e mult mai bine. Dacă nu se fura era mai bine. (…) Uitați-vă la guvernul ăsta, nu e nimeni suspectat de nicio șmecherie. Nimeni”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, discuție cu cetățenii români la Ambasada României din Londra

Altfel, președintelui i s-a atras atenția că numele lui Cătălin Predoiu, ministrului Afacerilor Interne, apare în filmul Recorder, „Justiția capturată”. Nicușor Dan a explicat că ministrul Afacerilor Interne nu este supect de nimic în acest moment.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”
10:04
Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan face promisiuni cu jumătate de gură românilor din Londra, pe tema anulării alegerilor: „Veți afla într-o lună, două”
08:58
Nicușor Dan face promisiuni cu jumătate de gură românilor din Londra, pe tema anulării alegerilor: „Veți afla într-o lună, două”
ULTIMA ORĂ George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”: „Dorim să ajungem la alegeri anticipate și la o schimbare reală în țară”
20:00
George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”: „Dorim să ajungem la alegeri anticipate și la o schimbare reală în țară”
ULTIMA ORĂ AUR vrea să facă un Guvern paralel și să răstoarne Executivul Bolojan. Gândul prezintă documentul
19:16
AUR vrea să facă un Guvern paralel și să răstoarne Executivul Bolojan. Gândul prezintă documentul
EXCLUSIV Nicușor Dan, încă o dată pe lângă funcție. De la Helsinki, a intrat într-o ședință din Parlamentul României. Prezent pe Skype, președintele le-a cerut celor prezenți ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează avizele de construcție, odată cu votarea Codului Urbanismului. Președintele nu poate interfera în activitatea comisiilor parlamentare
18:13
Nicușor Dan, încă o dată pe lângă funcție. De la Helsinki, a intrat într-o ședință din Parlamentul României. Prezent pe Skype, președintele le-a cerut celor prezenți ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează avizele de construcție, odată cu votarea Codului Urbanismului. Președintele nu poate interfera în activitatea comisiilor parlamentare
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate Acordul-cadru dintre MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $. De banii aceștia instruim și piloți ucraineni
17:34
Gândul publică în exclusivitate Acordul-cadru dintre MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $. De banii aceștia instruim și piloți ucraineni
Mediafax
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035, dar eliminarea motoarelor cu combustie internă nu se încheie aici
Digi24
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Click
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Testul elanului cu o mașină construită acum 50 de ani. A fost comparată cu Dacia Spring
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Premieră în astronomie: explozie cosmică de peste 7 ore, detectată cu telescopul spațial Fermi
SPORT Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026
11:01
Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026
ECONOMIE Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
10:48
Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
ACTUALITATE Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
10:46
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
ULTIMA ORĂ Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție
10:40
Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție
ACTUALITATE Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland
10:35
Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland

Cele mai noi