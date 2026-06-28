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Scandal în spatele ușilor închise, între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Aș putea face public un presupus angajament politic”

Ruxandra Radulescu
Scandal în spatele ușilor închise, între Nicușor Dan și Ilie Bolojan:
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Negocierile de joi de la Palatul Cotroceni între Nicușor Dan și liderii partidelor politice au culminat cu un schimb tăios de replici între președinte și premierul demis, Ilie Bolojan. Liderul de la Cotroceni i-a reproșat direct lui Bolojan că este „responsabil” de blocajul politic și l-a amenințat că ar putea face public un „presupus angajament” politic, în ceea ce privește votarea unui Guvern PSD, transmite Romania TV.

Sorin Grindeanu: Propunem ca noi să fim primii la rocada guvernamentală, așa cum am discutat inițial.

Lideri PNL: Noi nu suntem de acord cu aceasta variantă. În orice caz noi nu vom susține un guvern monocolor PSD.

Nicușor Dan către Ilie Bolojan și Dominic Fritz: Nu vă țineți de cuvânt. Sunteți iresponsabili!

Ilie Bolojan către Nicușor Dan: Noi nu am spus de la început că îl vom susține necondiționat pe Sorin Grindeanu. Noi nu am promis un cec în alb pentru Grindeanu. Noi am vorbit de un acord politic.

Nicușor Dan către Ilie Bolojan: Ești responsabil de blocajul negocierilor! Aș putea face public un presupus angajament politic privind susținerea unei alte formule de guvernare.

Ilie Bolojan către Nicușor Dan: Voi răspunde public dacă astfel de acuzații vor fi făcute.

Nicușor Dan către lideri: Dacă nimeni nu cedează, mai bine încheiem întâlnirea.”, se arată în stenogramele publicate de România TV.

Potrivit aceleiași surse, președintele Nicușor Dan ar fi ieșit furios din birou, la finalul întâlnirii, fără a mai da mâna cu ceilalți lideri politici prezenți la întâlnire.

Nicușor Dan a dat vina public pe PNL, după consultările tensionate de la Cotroceni

Discuțiile tensionate din spatele ușilor închise au fost confirmate și de mesajul președintelui Nicușor Dan, publicat pe contul de Facebook, la finalul întâlnirii.

În cadrul consultărilor s-a luat în calcul o rotativă guvernamentală cu un Guvern minoritar, în frunte cu Sigrefried Mureșan, susținut de PNL-USR-UDMR, și un Guvern monocolor PSD.

Președintele a menționat că Partidul Național Liberal este responsabil pentru adâncirea crizei politice și le-a reproșat liberalilor că s-au răzgândit de marți până vineri, în ceea ce privește susținerea unui Guvern monocolor PSD.

”Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare.

De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis joi Nicușor Dan.

Replica lui Bolojan la acuzațiile lui Nicușor Dan

Bolojan a reacționat la acuzațiile președintelui Nicușor Dan, privind blocajul politic, într-un mesaj pe Facebook, publicat la o zi după negocierile de la Cotroceni.

„Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu.

PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern.Ne-am mai fript”, a transmis, printre altele Bolojan.

Alegerile anticipate – un posibil scenariu

Au trecut nu mai puțin de 53 de zile de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Din data de 5 mai 2026, România este condusă de un guvern intermar care nu are puteri depline.

Nu poate iniția proiecte de lege, nu poate emite ordonanțe de urgență. Situația este îngrijorătoare, iar spectrul alegerilor anticipate planează deasupra scenei politice.

În cazul în care, în urma discuțiilor cu președinții celor două Camere și cu liderii grupurilor parlamentare, președintele decide să dizolve Parlamentul, trebuie organizate alegeri anticipate.

Potrivit Constituției, alegerile anticipate trebuie organizate în cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului.

FOTO: Mediafax

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