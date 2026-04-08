Scandal în direct la Antena 3 CNN, unde o dezbatere despre nivelul de trai și povara taxelor s-a transformat rapid într-un schimb tensionat de replici între Andreea Sava și Mugur Ciuvică. Discuția a pornit de la comparația făcută de Ciuvică între România și Bulgaria, acesta susținând că românii trăiesc mai bine, în ciuda taxelor, afirmație care a stârnit reacția vehementă a jurnalistei. Moderatorul Radu Tudor a fost nevoit să intervină pentru a calma spiritele.

Scandal în direct la Antena 3 CNN. Andreea Sava și Mugur Ciuvică și-au adresat cuvinte grele

Discuția a escaladat în câteva minute, cei doi ajungând să își vorbească pe un ton ridicat și să se contrazică, fără a mai păstra ritmul obișnuit al unei dezbateri televizate. Andreea Sava a insistat că realitatea din teren este diferită de statistici și că mulți români se confruntă cu dificultăți majore, în timp ce Mugur Ciuvică a invocat în repetate rânduri date comparative pentru a-și susține punctul de vedere.

Schimbul de replici a devenit tot mai personal, cu ironii și acuzații indirecte, culminând cu momente în care invitații au ridicat vocea unul la celălalt, într-un dialog care a depășit cadrul unei discuții echilibrate. Pentru că discuția degenarase mult, moderatorul Radu Tudor a intervenit pentru a calma situația.

Andreea Sava: Iar noi suntem bogați, de asta ni s-au triplat taxele, haideți, serios.

Mugur Ciuvică: Taxele sunt una, banii sunt alta. Așa, cu taxe, în România se trăiește mai bine decât în Bulgaria.

Andreea Sava: Nu știu, domnule Ciuvică, poate așa la dvs. în cartier, dar mai scoateți capul din cartier. Poate dvs. v-au crescut veniturile, dar nu tuturor oamenilor. În România se trăiește foarte prost, poate la dvs. în cartier se trăiește bine.

Mugur Ciuvică: În Bulgaria se trăiește și mai prost decât în România.

Andreea Sava: Domnule Ciuvică, poate noi avem bani de toate, dar să nu ne batem joc de cei care se uită la noi la televizor.

Mugur Ciuvică: Uitați-vă la orice statistică.

Andreea Sava: Sunt oameni care trăiesc prost în România.

Mugur Ciuvică: Bineînțeles că sunt.

Andreea Sava: Păi atunci nu spuneți că sunt oameni care trăiesc bine cu taxe.

Mugur Ciuvică: Eu v-am spus că în România se trăiește mai bine decât în Bulgaria. Pensionarii din România trăiesc mai bine decât în Bulgaria.

Andreea Sava: Eu am înțeles că îl susțineți pe Bolojan, dar să avem o limită.

Mugur Ciuvică: Ați înțeles foarte prost. Dacă vă uitați la niște statistici, vă dați seama că…

Andreea Sava: Așa se vede.

Mugur Ciuvică: Acum statisticile nu sunt bune? Când vezi statisticile cu sărăcia din România, alea sunt bune; când vezi statisticile cu sărăcia din Bulgaria, alea nu sunt bune.

