Scandalul politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan

Iratxe García Pérez, șefa grupului europarlamentar Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D), a transmis, pe X, un mesaj de susținere pentru PSD. În scrisoarea transmisă de grupul europarlamentar din care face parte și PSD, socialiștii europeni îl atacă dur pe șeful grupul europarlamentar de care aparține PNL, pentru susținerea lui Ilie Bolojan.

Scandalul a pornit în urma mesajului postat, miercuri, de Manfred Weber, care a criticat Partidul Social Democrat pentru îndepărtarea de angajamentele pro-europene, avertizând că România riscă să piardă miliarde de euro din fonduri UE.

Manfred Weber, criticat de șefa socialiștilor europeni, după ce și-a anunțat sprijinul pentru Bolojan

Liderul PPE și-a exprimat sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, pe care l-a lăudat pentru măsurile economice și reformele promovate de Guvern, în urma unei discuții telefonice între cei doi. Într-o postare pe Facebook, Manfred Weber a transmis că premierul României „a luat măsuri pentru reducerea deficitului, stabilizarea economiei și promovarea unor reforme esențiale”, evidențiind adoptarea unui „buget responsabil, susținut de investiții strategice, în special prin intermediul fondurilor europene și al Fondului de redresare”.

Iratxe García Pérez, șefa grupului europarlamentar Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D), l-a atacat dur pe liderul PPE, menționând că a observat o lipsă de coerență politică în mesajul de susținere transmis de Weber.

„Manfred Weber pare să fi uitat să întrebe partidul membru PPE, PNL, de ce nu respinge sprijinul extremei drepte pentru a rămâne la putere și de ce a folosit un trop fascist bine-cunoscut, numindu-i pe toți social-democrații și alegătorii lor „șobolani”, înainte de referendumul recent. Această atitudine a liderului PNL demonstrează lipsă de bunăvoință în colaborarea cu PSD România și arată similitudini cu discursul politic al extremei drepte.”

Redăm integral mesajul S&D:

Bruxelles, 22 aprilie 2026 În vremuri de incertitudine, claritatea și onestitatea contează mai mult ca oricând. România este o țară europeană puternică, construită pe alegerile democratice ale cetățenilor săi. Aceste alegeri trebuie respectate pe deplin, fără interpretări selective. Partidul Social Democrat nu este un actor marginal în România. Este o forță centrală a reprezentării democratice, cel mai mare partid din Parlamentul României și continuă să reprezinte o parte semnificativă a societății românești în cadrul coaliției de guvernare. Această realitate a fost recent reafirmată intern, unde aproape 5.000 de reprezentanți aleși, primari, lideri locali și oficiali și-au exprimat poziția față de guvern cu un sprijin de 98%. Acesta este un semnal puternic de coeziune și responsabilitate din partea celor mai apropiați de cetățeni. La nivel european, noi, Socialiștii și Democrații, am susținut întotdeauna parcursul României către stabilitate, reforme și convergență. Dar sprijinul trebuie să fie fundamentat pe adevăr, echilibru și respect pentru toți actorii democratici. În scrisoarea recentă trimisă de liderul PPE, Manfred Weber, am observat o lipsă de coerență politică, ignorând matematica parlamentară și faptul că acest guvern nu este rezultatul unei singure forțe politice sau al unui singur politician, astfel că nu poate reprezenta doar punctele de vedere ale dreptei pro-austeritate. Progresul României a fost întotdeauna construit prin cooperare. În același timp, există principii care trebuie să rămână nenegociabile. În întreaga Europă asistăm la o creștere a extremismului. În acest context, liderii politici au responsabilitatea de a acționa cu claritate. Aceasta înseamnă respingerea fermă a oricărei forme de cooperare guvernamentală cu forțe extremiste și asigurarea că discursul public rămâne respectuos și lipsit de limbaj inacceptabil, de dezumanizare și discriminare. Manfred Weber pare să fi uitat să întrebe partidul membru PPE, PNL, de ce nu respinge sprijinul extremei drepte pentru a rămâne la putere și de ce a folosit un trop fascist bine-cunoscut, numindu-i pe toți social-democrații și alegătorii lor „șobolani”, înainte de referendumul recent. Această atitudine a liderului PNL demonstrează lipsă de bunăvoință în colaborarea cu PSD România și arată similitudini cu discursul politic al extremei drepte. Tăcerea sau ambiguitatea în aceste chestiuni riscă să slăbească încrederea publică și să submineze valorile democratice. România merită un climat politic bazat pe responsabilitate, dialog și respect reciproc, în care reformele sunt promovate, dar și explicate; în care stabilitatea economică merge mână în mână cu echitatea socială; și în care valorile europene sunt respectate în practică, nu doar în declarații. Socialiștii și Democrații rămân angajați să sprijine România în această direcție: o țară pro-europeană, democratică și unită împotriva extremismului.

Mesajul de susținere transmis de Manfred Weber pentru Bolojan

„Premierul Bolojan are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România și a continua să guverneze țara într-un mod responsabil”, a scris Manfred Weber.

Liderul PPE a apreciat că Ilie Bolojan „a fost unul dintre liderii europeni care a obținut rezultate în toate prioritățile PPE” și a salutat „curajul și determinarea” acestuia de a continua reformele începute.