Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor

Consiliul General al Municipiului București discută vineri proiecte pentru consolidarea seismică a clădirilor, monitorizarea nivelului de zgomot ambiental și un program de sterilizare gratuită a pisicilor. Pe ordinea de zi se află și inițiative de regenerare urbană, achiziții de autoturisme electrice și proiecte medicale inovatoare bazate pe inteligență artificială.

În ședința de vineri a CGMB vor fi dezbătute mai multe proiecte de interes major pentru Capitală. Printre acestea se numără patru inițiative pentru consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a unor imobile, finanțate parțial de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Clădirile vizate sunt Teatrul „Stela Popescu” de pe str. Batiștei nr. 1, blocul de pe str. Franceză nr. 52 colț cu str. Halelor nr. 1, imobilul de pe str. Radu Cristian nr. 1 și clădirea de pe str. Johannes Gutenberg nr. 3.

Primăria Capitalei ar putea solicita Guvernului transferul terenului de 45.008 mp, cunoscut sub numele de „Esplanada”, pentru un proiect de regenerare urbană integrată. După finalizarea transferului, PMB va organiza un concurs internațional de soluții de arhitectură și urbanism.

Spitalul Clinic „Foișor” vizează finanțare europeană pentru două proiecte de inteligență artificială

Spitalul Clinic „Foișor” vizează finanțare europeană pentru două proiecte de inteligență artificială, destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și planificării chirurgicale 3D. Valoarea totală a primului proiect este de 43,8 milioane lei, iar a celui de-al doilea, de 8 milioane de euro, cu un buget alocat spitalului de 2,5 milioane euro pe o perioadă de trei ani.

Direcția de Mediu va monitoriza nivelul de zgomot ambiental prin 28 de stații fixe și două mobile, posibil echipate cu camere video pentru monitorizarea traficului. Inițiativa USR stabilește cadrul normativ pentru monitorizarea zgomotului la limitele parcurilor și arterelor principale.

Consilierii vor dezbate și un proiect pentru sterilizarea gratuită a până la 10.000 de pisici comune, cu sau fără stăpân, prin servicii contractate de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

Aciziții de autoturisme electrice pentru Poliția Locală

Pe ordinea de zi se află și achiziția a 52 de autoturisme electrice Dacia Spring pentru Poliția Locală și alte 11 pentru ASPA, precum și transmiterea Căii Crângași în administrarea Primăriei Sectorului 6 pentru lucrări de reabilitare, menținând semaforizarea în responsabilitatea Administrației Străzilor și linia de tramvai în gestiunea STB.

Consiliul ar putea majora limita cheltuielilor pentru servicii de interpretariat la 1.850 lei/oră, actualizând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001.

De asemenea, Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române, ar putea fi declarat cetățean de onoare al Capitalei „pentru merite excepționale în domeniile construcțiilor, culturii și administrației publice”.

În Sectorul 2, un spațiu public de la intersecția străzilor Viitorului, Ardeleni și Toamnei urmează să fie redenumit „Grădina Mioara Mincu”, la inițiativa Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”.