Prima pagină » Știri politice » Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor

Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor

Denis Andrei
29 aug. 2025, 09:26, Știri politice
Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor

Consiliul General al Municipiului București discută vineri proiecte pentru consolidarea seismică a clădirilor, monitorizarea nivelului de zgomot ambiental și un program de sterilizare gratuită a pisicilor. Pe ordinea de zi se află și inițiative de regenerare urbană, achiziții de autoturisme electrice și proiecte medicale inovatoare bazate pe inteligență artificială.

În ședința de vineri a CGMB vor fi dezbătute mai multe proiecte de interes major pentru Capitală. Printre acestea se numără patru inițiative pentru consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a unor imobile, finanțate parțial de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Clădirile vizate sunt Teatrul „Stela Popescu” de pe str. Batiștei nr. 1, blocul de pe str. Franceză nr. 52 colț cu str. Halelor nr. 1, imobilul de pe str. Radu Cristian nr. 1 și clădirea de pe str. Johannes Gutenberg nr. 3.

Primăria Capitalei ar putea solicita Guvernului transferul terenului de 45.008 mp, cunoscut sub numele de „Esplanada”, pentru un proiect de regenerare urbană integrată. După finalizarea transferului, PMB va organiza un concurs internațional de soluții de arhitectură și urbanism.

Spitalul Clinic „Foișor” vizează finanțare europeană pentru două proiecte de inteligență artificială

Spitalul Clinic „Foișor” vizează finanțare europeană pentru două proiecte de inteligență artificială, destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și planificării chirurgicale 3D. Valoarea totală a primului proiect este de 43,8 milioane lei, iar a celui de-al doilea, de 8 milioane de euro, cu un buget alocat spitalului de 2,5 milioane euro pe o perioadă de trei ani.

Direcția de Mediu va monitoriza nivelul de zgomot ambiental prin 28 de stații fixe și două mobile, posibil echipate cu camere video pentru monitorizarea traficului. Inițiativa USR stabilește cadrul normativ pentru monitorizarea zgomotului la limitele parcurilor și arterelor principale.

Consilierii vor dezbate și un proiect pentru sterilizarea gratuită a până la 10.000 de pisici comune, cu sau fără stăpân, prin servicii contractate de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

Aciziții de autoturisme electrice pentru Poliția Locală

Pe ordinea de zi se află și achiziția a 52 de autoturisme electrice Dacia Spring pentru Poliția Locală și alte 11 pentru ASPA, precum și transmiterea Căii Crângași în administrarea Primăriei Sectorului 6 pentru lucrări de reabilitare, menținând semaforizarea în responsabilitatea Administrației Străzilor și linia de tramvai în gestiunea STB.

Consiliul ar putea majora limita cheltuielilor pentru servicii de interpretariat la 1.850 lei/oră, actualizând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001.

De asemenea, Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române, ar putea fi declarat cetățean de onoare al Capitalei „pentru merite excepționale în domeniile construcțiilor, culturii și administrației publice”.

În Sectorul 2, un spațiu public de la intersecția străzilor Viitorului, Ardeleni și Toamnei urmează să fie redenumit „Grădina Mioara Mincu”, la inițiativa Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”.

Citește și

ANALIZĂ STARTUL campaniei electorale pentru alegerile PARLAMENTARE din Republica Moldova. Arhitectura politică a scrutinului din 28 septembrie
08:30
STARTUL campaniei electorale pentru alegerile PARLAMENTARE din Republica Moldova. Arhitectura politică a scrutinului din 28 septembrie
POLITICĂ Programul „Anghel Saligny” are un minus de 1.000.000.000 de lei. Ministrul Cseke Attila: Avem facturi facturi depuse puţin peste 4.000.000.000 de lei
08:15
Programul „Anghel Saligny” are un minus de 1.000.000.000 de lei. Ministrul Cseke Attila: Avem facturi facturi depuse puţin peste 4.000.000.000 de lei
GUVERN De la 5 la 6 proiecte de lege. Pachetul II al lui Bolojan ar putea intra vineri în ședința de Guvern / CES se reunește pentru avizare
08:00
De la 5 la 6 proiecte de lege. Pachetul II al lui Bolojan ar putea intra vineri în ședința de Guvern / CES se reunește pentru avizare
SĂNĂTATE Mesajul EMOȚIONANT al Laviniei, pacienta de la Floreasca, după ce a aflat că ministerul Sănătății îi va plăti costurile tratamentului
00:01
Mesajul EMOȚIONANT al Laviniei, pacienta de la Floreasca, după ce a aflat că ministerul Sănătății îi va plăti costurile tratamentului
ACTUALITATE Ministrul Dezvoltării spune că este gata documentul care lasă șoferii fără permis dacă nu își plătesc amenzile
23:47
Ministrul Dezvoltării spune că este gata documentul care lasă șoferii fără permis dacă nu își plătesc amenzile
VIDEO Diaconescu: Nu va fi război în România
23:08
Diaconescu: Nu va fi război în România
Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet
Cancan.ro
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Elena Udrea n-a mai putut evita divorțul. A semnat actele la notar după mulți ani împreună: Aveam vieți separate
Evz.ro
Secretul bine ascuns al lui Radu Vâlcan. De ce a divorțat de prima soție
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
Sărbătoare mare astăzi, 29 august 2025. Creștinii prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce tradiții și obiceiuri respectă aceștia?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Un vierme mâncător de carne a fost descoperit pentru prima dată și la oameni
ACTUALITATE Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
09:18
Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
EXTERNE Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară
09:06
Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară
Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci
09:05
Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci
SPORT Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj
09:00
Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am scris în jur de 10 editoriale împotriva asumării. Tot ce a ieșit din asumare a fost un DEZASTRU”
09:00
Ion Cristoiu: „Am scris în jur de 10 editoriale împotriva asumării. Tot ce a ieșit din asumare a fost un DEZASTRU”
ACTUALITATE Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!”
08:57
Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!”