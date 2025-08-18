Prima pagină » Știri politice » ȘEDINȚĂ la Partidul Social Democrat. OUG privind blocarea PNRR, printre temele de discuție / „Proiectele începute trebuie să continue”

Alexandru Tudor
18 aug. 2025, 08:00, Știri politice
Săptămâna începe cu o ședință a Biroului Permanent Național pentru liderii Partidului Social Democrat, care se reunesc începând cu ora 11:00, în format hibrid. Anunțul acestei ședințe a fost făcut încă de joia trecută, atunci când social-democrații s-au plâns că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR și „Anghel Saligny” „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”.

UPDATE 11.00 „Proiectele începute trebuie să continue”

A început ședința PSD, unde se discută despre amendamentele partidului la actul normativ care stabilește ce proiecte din PNRR merg mai departe.

Surse social-democrate transmit pentru Gândul că partidul nu trasează „linii roșii”, completând că nu vor avea „pretenții” în cazul unor proiecte unde nu s-au făcut nici licitații.

„Nu e vorba de linii roșii, e vorba că proiectele începute trebuie să continue. Sigur, acolo unde nu ai nici licitații făcute, nu poți avea pretenții”, precizează surse PSD.

Știrea inițială.

Social-democrații transmiteau joi, într-un comunicat de presă, că vor stabili un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect în ședința Biroului Permanent Național de luni.

PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului”, se mai arată în comunicatul PSD.

În încheierea comunicatului de presă, reprezentanții PSD mai transmiteau că partidul va ține cont de constrângerile bugetare, „dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru”.

Tensiuni în coaliție

La ultima ședință a Biroului Permanent Național, lunea trecută, social-democrații au decis să rămână la guvernare, însă să nu mai participe la ședințele de coaliție până când Executivul nu va adopta un pachet de eliminare a privilegiilor. Drept urmare, ședința coaliției de săptămâna trecută nu a mai avut loc.

Neînțelegerile din coaliție au apărut după ce PSD a reclamat o lipsă de comunicare între partenerii din alianța politică, dar și boicotul USR cu privire la funeraliile de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu.

De asemenea, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a transmis în mai multe rânduri că partidul său își propune corectarea unor măsuri adoptate de Guvern în primul pachet de măsuri fiscale.

Domnule prim-ministru, ați spus zilele trecute că ați înțeles mesajul PSD. Acest lucru ne bucură și ne dă încredere. Pentru o susținere politică solidă, în continuare, trebuie să corectăm rapid unele lucruri absurde care se regăsesc, de exemplu, în primul pachet de măsuri.

Am putea începe cu veteranii de război sau cu deținuții politic, sau cu mamele care își cresc copiii. Asta ar fi de bun-simț la primul pachet”, spunea Sorin Grindeanu chiar la dezbaterea moțiunii de cenzură pe care AUR a depus-o împotriva Guvernului.

