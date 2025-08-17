Prima pagină » Știri externe » Nicușor Dan vrea noi sancțiuni împotriva Rusiei, “până când pacea va fi realizată”. Anunțul făcut după Coaliția de Voință

17 aug. 2025, 19:21, Știri externe
Nicușor Dan a anunțat pe Facebook că a discutat cu liderii europeni, în ultima videoconferință a „Coaliției de Voință”, despre coordonarea eforturilor pentru ajutorarea Ucrainei în fața invaziei ruse.

Președintele susține că liderii europeni vor sprijini în continuare Ucraina în „fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei” și a solicitat Kremlinului să oprească atacurile asupra civililor și asupra infrastructurii civile din Ucraina pentru a demonstra că Federația Rusă este cu adevărat angajată într-un proces real de pace.

„Astăzi, în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției de Voință, am discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri. Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați? Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru.”

Președintele României a transmis că nu ar trebui luată nicio decizie privind integritatea teritorială a statului ucrainean fără consimțământul guvernului de la Kiev. Nicușor Dan acuză Rusia că nu și-a respectat propriile angajamente de-a lungul istoriei și crede că susținerea Ucrainei și contribuția României la menținerea garanțiilor de securitate presupune o „investiție directă” în propria securitate a statului român.

„Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre. În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”.

Coaliția de Voință a fost creată la Londra, pe 2 martie 2025, prin care 31 de state (state membre UE și NATO, precum Canada și Turcia, Japonia, Australia și Noua Zeelandă) s-au angajat să consolideze sprijinul acordat Ucrainei împotriva agresiunii rusești. Șase state membre NATO, Ungaria, Slovacia, Muntenegru, Albania, Macedonia de Nord și Statele Unite ale Americii, nu participă la această coaliție.

Reuniunea „Coaliției de voință”, co-prezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer,  s-a desfășurat duminică, printr-o video conferință de două ore.

La videoconferința liderilor NATO și UE, au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La întâlnirea de mâine de la Washington dintre președintele american Donald Trump și Volodimir Zelenski, vor lua parte următorii lideri europeni:

  • Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer;
  • Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen;
  • Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz;
  • Președintele Finlandei, Alexander Stubb;
  • Președintele Franței, Emmanuel Macron;
  • Premierul Italiei, Giorgia Meloni;
  • Secretarul general al NATO, Mark Rutte;

Sursa Foto: Profimedia

