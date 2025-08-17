Ilie Bolojan, despre măsurile de austeritate: „Nu e o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri” / „Nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că are încredere în faptul că forțele politice sunt responsabile și conștiente „de situația dificilă în care suntem”. Acesta a mai adăugat că „nu există altă soluție” decât cea a adoptării pachetelor și măsurile anunțate de Guvern.

„Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat.

Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliției, dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate: «Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele»”, a declarat Ilie Bolojan.

Despre adoptarea lor, premierul spune că „nu e o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu cu inimă deschisă”.

„Veștile proaste rămân foarte puțini oameni să le dea și uneori singuri în situația asta. La veștile bune, e totdeauna înghesuiala mare.

Pentru mine n-a fost o situație comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Asta este adevărul. Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate”, a adăugat Ilie Bolojan.

„Important e să nu ies prost degeaba pentru România”

De asemenea, premierul a declarat că „nu imaginea unei persoane publice este problema”.

„Problema de bază este că atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum, acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important e să nu ies prost degeaba pentru România”, a conchis premierul Ilie Bolojan.

