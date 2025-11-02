Președintele Nicușor Dan a vorbtit cu reporterii după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă. Acesta a spus că retragerea trupelor americane din România nu afectează securitatea țării și a adăugat că șeful NATO, Mark Rutte, va veni săptămâna viitoare la București.

Nicușor Dan a anunțat astăzi după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România săptămâna viitoare. Președintele a spus că șeful NATO va ajunge în România miercuri, urmând ca joi să înceapă Forumul NATO pe industrie.

„Din punctul de vedere al securității, chiar zilele acestea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României, cu peste 5.000 de soldați. Așa cum am spus, forumul de industrie NATO o dată la doi ani se ține, acum e la București, deci să nu amestecăm lucrurile. E un eveniment foarte important pentru România” a transmis președintele Nicușor Dan.

Președintele României a fost întrebat și dacă va exista o suplimentare a trupelor NATO în România după ce Donald Trup a anunțat retragerea trupelor americane de la noi din țară. Oficialul a transmis că există discuții în acest sens, dar preferă să anunțe public doar atunci când lucrurile se concretizează. „Bineînțeles că există discuții în direcția asta, dar prefer să facem anunțuri publice în momentul în care ele chiar se regăsesc”.

