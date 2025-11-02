Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a confirmat. Șeful NATO, Mark Rutte, vine în România săptămâna viitoare, în contextul retragerii trupelor americane din Rom

Nicușor Dan a confirmat. Șeful NATO, Mark Rutte, vine în România săptămâna viitoare, în contextul retragerii trupelor americane din Rom

02 nov. 2025, 17:14, Știri politice
Nicușor Dan a confirmat. Șeful NATO, Mark Rutte, vine în România săptămâna viitoare, în contextul retragerii trupelor americane din Rom

Președintele Nicușor Dan a vorbtit cu reporterii după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă. Acesta a spus că retragerea trupelor americane din România nu afectează securitatea țării și a adăugat că șeful NATO, Mark Rutte, va veni săptămâna viitoare la București. 

Nicușor Dan a anunțat astăzi după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România săptămâna viitoare. Președintele a spus că șeful NATO va ajunge în România miercuri, urmând ca joi să înceapă Forumul NATO pe industrie.

„Din punctul de vedere al securității, chiar zilele acestea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României, cu peste 5.000 de soldați. Așa cum am spus, forumul de industrie NATO o dată la doi ani se ține, acum e la București, deci să nu amestecăm lucrurile. E un eveniment foarte important pentru România” a transmis președintele Nicușor Dan.

Președintele României a fost întrebat și dacă va exista o suplimentare a trupelor NATO în România după ce Donald Trup a anunțat retragerea trupelor americane de la noi din țară. Oficialul a transmis că există discuții în acest sens, dar preferă să anunțe public doar atunci când lucrurile se concretizează. „Bineînțeles că există discuții în direcția asta, dar prefer să facem anunțuri publice în momentul în care ele chiar se regăsesc”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan minimalizează importanța retragerii americane din România: „În niciun caz nu este o afectare a securității noastre / Relația cu SUA, liniară”

Trump retrage trupe din România. SUA ar urma să renunțe la mii de SOLDAȚI dislocați la Marea Neagră. Reacția MApN

Citește și

POLITICĂ Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării
17:42
Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării
EXCLUSIV Întrebat de Gândul de puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei
17:41
Întrebat de Gândul de puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz a scăpat porumbelul. Nicușor Dan se însoară! A făcut anunțul în discursul de la lansarea candidaturii lui Cătalin Drulă
17:22
Dominic Fritz a scăpat porumbelul. Nicușor Dan se însoară! A făcut anunțul în discursul de la lansarea candidaturii lui Cătalin Drulă
POLITICĂ Se inaugurează o nouă secție de terapie intensivă la un spital din țară. Ministrul Rogobete a făcut anunțul: „Un proiect de 10 milioane de euro”
16:54
Se inaugurează o nouă secție de terapie intensivă la un spital din țară. Ministrul Rogobete a făcut anunțul: „Un proiect de 10 milioane de euro”
EXCLUSIV Gândul a întrebat: „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?” Nicușor Dan a răspuns: „Nu știu despre ce candidat vorbiți”. Președintele tocmai ieșea de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă
16:07
Gândul a întrebat: „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?” Nicușor Dan a răspuns: „Nu știu despre ce candidat vorbiți”. Președintele tocmai ieșea de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă
VIDEO Dominic Fritz merge la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Mă pregătesc. Trebuie să știu care au fost primele cuvinte dacice”
15:50
Dominic Fritz merge la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Mă pregătesc. Trebuie să știu care au fost primele cuvinte dacice”
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Impactul unui asteroid de acum 10.000 de ani în China a avut forța a 40 de bombe atomice, arată un studiu
EXCLUSIV Întrebarea care agită toate apele: ce trupe retrag americanii din Europa? Cert este că România e „oaia neagră”. Gândul prezintă harta efectivelor americane de pe continent. Ce știm până acum
18:04
Întrebarea care agită toate apele: ce trupe retrag americanii din Europa? Cert este că România e „oaia neagră”. Gândul prezintă harta efectivelor americane de pe continent. Ce știm până acum
EVENIMENT Un turist italian a murit chiar în incinta Castelului Bran. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva
18:04
Un turist italian a murit chiar în incinta Castelului Bran. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva
ALERTĂ Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
17:58
Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
LIFESTYLE Cele 7 plante care pot preveni apariția mucegaiului în casă, în timpul sezonului rece. Ce spun experții
17:50
Cele 7 plante care pot preveni apariția mucegaiului în casă, în timpul sezonului rece. Ce spun experții
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu