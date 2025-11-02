Cătălin Drulă este lansat oficial de USR la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie. La eveniment ia parte și președintele României, Nicușor Dan. Preşedintele a spus despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul ideal pentru a fi primar general al Bucureștiului.

Deşi nu este cuprins în programul oficial al evenimentului, Nicuşor Dan a adresat un mesaj cu ocazia lansării oficiale a lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei. Președintele României și-a reafirmat sprijinul pentru partidul USR „Veți avea în mine un partener”. De asemenea, Nicușor Dan spune că e absurd ca banii pentru bugetul Bucureștiului, care are o contribuție uriașă la PIB, să fie aruncați pe panseluțe și borduri”.

„Îi mulțumesc lui Cătălin Drulă pentru proiectul de lege pe care vrea să-l vadă aprobat de parlament. E absurd ca Bucureștiul, cu contribuție importantă la PIB să nu reușească din lipsa de bani să unifice RADET cu ELCEN doar pentru că banii s-au dus pe panseluțe și borduri. E absurd să nu avem metroul integrat în administrația Capiatalei.”,a transmis Președintele României, Nicușor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu și punea umărul la debarcarea lui din fruntea USR. Acum Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Drulă. Gândul publică mesaje de pe grupurile USR de la puciul la adresa lui Nicușor, coordonat de Drulă

Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”