Președintele Nicusor Dan a vorbtit după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă și despre retragerea trupelor americane din România. Președintele a spus că românii nu trebuie să-și facă griji pentru securitatea țării.

Nicușor Dan a răspuns la întrebările reporterilor după ce a susținut un discurs la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă. Întrebat despre retragerea trupelor americane din România și despre alianța bipartită care intenționează să blocheze planul controversat al administrației Trup, Președintele a spus că a văzut disputa care a pornit în SUA, dar a ținut să asigure că România nu se va implica în acest scandal.

„Este o dezbatere pe care noi nu o să interferăm, o dezbatere în cadrul Congresului American. Ce vreau eu să spun este că pe partea de securitate, România este o țară sigură. Pe partea relației dintre noi și Statele Unite lucrurile sunt liniare. Mai departe, este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este o afectare a securității noastre.” a spus Nicușor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan, mesaj către USR la lansarea candidaturii lui Drulă: veți avea în mine un partener. Președintele a găsit și principalul dușman al dezvoltării Bucureștiului – PANSELUȚELE

Cătălin Drulă a copiat până și sloganul de campanie de la Nicușor Dan. A pus „onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu „România Onestă”, Drulă se lansează cu „Pe Drumul Onest”