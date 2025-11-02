Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan minimalizează importanța retragerii americane din România: „În niciun caz nu este o afectare a securității noastre / Relația cu SUA, liniară”

02 nov. 2025, 15:03, Știri politice
Președintele Nicusor Dan a vorbtit după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă și despre retragerea trupelor americane din România. Președintele a spus că românii nu trebuie să-și facă griji pentru securitatea țării. 

Nicușor Dan a răspuns la întrebările reporterilor după ce a susținut un discurs la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă. Întrebat despre retragerea trupelor americane din România și despre alianța bipartită care intenționează să blocheze planul controversat al administrației Trup, Președintele a spus că a văzut disputa care a pornit în SUA, dar a ținut să asigure că România nu se va implica în acest scandal.

 „Este o dezbatere pe care noi nu o să interferăm, o dezbatere în cadrul Congresului American. Ce vreau eu să spun este că pe partea de securitate, România este o țară sigură. Pe partea relației dintre noi și Statele Unite lucrurile sunt liniare. Mai departe, este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este o afectare a securității noastre.” a spus Nicușor Dan.

