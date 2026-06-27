Șeful PNL Cluj i-a transmis un manifest lui Ilie Bolojan. Îl acuză de trădare și că a împins PNL în opoziție

Alin Tișe, președintele liberal al Consiuliului Județean Cluj, îi reproșează propriului lider de partid, Ilie Bolojan, într-un manifest publicat pe Facebook, deciziile greșite pe care le-a luat atât în timpul mandatului, cât și recent, în contextul propunerilor pentru noul Guvern.

Tișe nu a ezitat să invoce „mitul Salvatorului”, imagine pe care Bolojan și-a asumat-o încă de la momentul învestirii, pentru a justifica măsurile de austeritate impuse, în scopul creșterii economiei.

„Ai împins PNL în opoziție și continui să îl ții acolo, mizând pe iluzia că sondajele și atacurile zilnice la adresa puterii vor aduce partidului procente spectaculoase iluzorii în 2028. Iar tu, Mesia salvatorul vei avea procente atât de mari încât vei face minuni închipuite…”, șeful CJ Cluj.

„Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării”

Tișe îl acuză pe Ilie Bolojan de „trădare” la adresa lui Nicușor Dan, după ce premierul demis a transmis că Partidul Național Liberal nu-l va vota pe premierul desemnat Eugen Tomac.

„Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării. Ai promis că PNL va susține guvernul propus de domnul Tomac, apoi ai întors decizia, sperând că vei rămâne prim-ministru. După aceea ai încercat să întorci partidul împotriva președintelui țării, pretinzând că vrea să îți ia partidul, ca și cum partidul ar fi proprietatea ta, nu a miilor de liberali care au muncit și au adus voturi pentru ca tu să ajungi în fruntea Guvernului”, transmite Alin Tișe.

Tișe îi reproșează lui Bolojan prin refuzul său de a ajunge la un acord cu privire desemnarea unui premier, a adâncit criza politică, și a împins Partidul Național Liberal în opoziție.

„Ai ținut România blocată timp de cincizeci de zile într-o criză politică doar pentru a-ți păstra funcția. Iar astăzi, după ce ai împins PNL în opoziție, încerci să dictezi cu 12% cum trebuie guvernată țara”, menționează Tișe.

„Ai făcut epurări motivate de orgoliu și interese de grup”

De asemenea, șeful Consiliului Județean Cluj vorbește și despre „decapitările” făcute de Bolojan în privința unor lideri locali PNL, ca mod de pedeapsă pentru că și-au exprimat susținerea pentru Adrian Veștea.

„Ai vorbit ani de zile despre reformă, meritocrație și legitimitate. În realitate, ai promovat în jurul tău oameni fără susținere electorală și fără rezultate, în timp ce ai marginalizat liberali validați prin vot și performanță. Ai transformat diferența de opinie într-o vină și ai făcut epurări motivate de orgoliu și interese de grup. Acesta nu este un comportament liberal. Este comportamentul unui lider care confundă autoritatea cu controlul și loialitatea cu obediența. Mulți dintre cei pe care îi dai afară din partid sunt liberali autentici. Nu au făcut înțelegeri pe sub masă și nici nu au umblat prin ministere pentru a obține favoruri politice. Unii dintre ei au câștigat mai multe voturi pentru PNL decât ai câștigat tu și cei din jurul tău”, mai scrie Alin Tișe.

„Astăzi, românii trăiesc mai greu decât în urmă cu un an”

Tișe menționează că tăieri de personal din administrație și reducerea fondurilor, câteva dintre primele măsuri impuse de Bolojan, au generat efecte devastatoare. Totodată îl avertizează pe liferul PNL că, la un moment dat, va pierde toată susținerea din partea partidului.

„Astăzi, românii trăiesc mai greu decât în urmă cu un an. Ai ales să mărești povara fiscală asupra persoanelor vulnerabile și asupra mediului de afaceri, dar ai evitat să reformezi adevăratele găuri negre ale bugetului: companiile de stat în care se risipesc anual miliarde de lei. Ai prezentat reducerea cu 10% a personalului bugetar drept o mare reformă. În realitate, în multe instituții oamenii au fost doar mutați dintr-o structură în alta, fără ca birocrația să fie redusă. Toată lumea a văzut acest lucru. Tu ai preferat să închizi ochii. Între timp, primarii, președinții de consilii județene și aleșii locali care au muncit pentru comunitățile lor sunt abandonați fără resursele necesare pentru a-și finaliza proiectele. Ai uitat că administrația locală reprezintă fundamentul oricărui partid puternic. Dacă distrugi astăzi administrațiile locale ale PNL, vei pierde inevitabil și alegerile de mâine”, mai precizează Tișe.

Alin Tișe cere demisia lui Bolojan

Tișe consideră că Bolojan ar trebui să demisioneze și să facă loc altor liberali, mai pregătiți, să ocupe funcția de lider al partidului.

„Mai grav este că ai preferat să blochezi partidul chiar și atunci când existau în PNL oameni capabili să ocupe funcția de prim-ministru, oameni cu experiență, rezultate și legitimitate. Ai pus interesul personal înaintea interesului partidului și al României. O faci și astăzi în loc să demisionezi și să lași locul altei persoane”, precizează Tișe.

„Sacrifici interesul copiilor din orgoliu politic”

„Problema mea fundamentală cu tine este că ai refuzat, timp de un an, să susții finanțarea Spitalului Regional de Urgență pentru Copii din Cluj, unul dintre cele mai avansate proiecte medicale din România. Ai politizat un proiect care privește sănătatea copilașilor noștri. Când sacrifici interesul copiilor din orgoliu politic, problema nu mai este administrativă, ci morală”, mai adaugă Alin Tișe.

„Cine plătește și din ce bani această imagine și cine plătește “haita de boți”

Alin Tișe face referire și la conturile false create pe social-media care îl susțin pe Bolojan și întreabă cine finanțează o astfel de campanie politică. Amintim că acest aspect a fost semnalat și de Gândul. Mai multe detalii AICI.

„Apropos, cine plătește și din ce bani această imagine și cine plătește “haita de boți”, care se activează la orice poziție critică la adresa ta și ne înjură?! Ei nu au legitimitate electorală, nu au performanță politică și nu reprezintă viitorul PNL. Sunt acolo doar pentru că îți confirmă propriile convingeri. Puterea are un defect fatal: îi convinge pe unii că sunt mai mari decât timpul. Dar timpul îi așază pe toți la dimensiunea adevărului.

La final, nu va conta câți oameni te-au aplaudat. Va conta câți au plătit prețul deciziilor tale”, conchide Tișe.

Nicușor Dan: „De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”

Nicușor Dan s-a întâlnit vineri seară pentru o nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni cu Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minorități).

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit.Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a propus marți un guvern minoritar PSD, în baza unui pact

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marți, după consultările de la Palatul Cotroceni, că liberalii sunt dispuși să voteze în Parlament un guvern minoritar al PSD, dacă partidele semnează în prealabil un “Pact pentru România”.