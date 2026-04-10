Senatoarea USR Cynthia Păun cere public interzicerea promovării nașterii naturale. Care sunt argumentele politicianului, ca mamă

Senatoarea USR Cynthia Păun cere public interzicerea promovării nașterii naturale. Care sunt argumentele politicianului, ca mamă

Senatoarea USR Cynthia Păun se opune afișajului stradal care promovează nașterea naturală. Ca mamă, afirmă că a născut de două ori prin cezariană și a fost ok. Cynthia cere intervenția autorităților pentru eliminarea unor panouri publicitare apărute în București, care încurajează viitoarele mame să se informeze despre beneficiile nașterii naturale.

„Am născut de două ori prin cezariană, nu pentru că «am ales ușor» sau pentru că «nu am vrut să nasc natural», ci pentru că a fost decizia corectă, luată împreună cu medicul meu, pentru mine și pentru copiii mei.

Mi se pare o nebunie

Și acum mă uit la panourile astea din București şi, sincer, mi se pare o nebunie. Chiar nu-mi vine să cred că, în anul 2026, astfel de mesaje ajung să fie puse în spațiul public, fără nicio asumare şi fără nicio responsabilitate.

Sunt afirmații fără context, fără explicații şi fără respect față de femeile care le citesc, poate chiar într-un moment în care sunt mai vulnerabile decât oricând”, a transmis parlamentarul USR, într-o postare pe Facebook.

Cezariana este, în multe cazuri, o necesitate, nu o alegere comodă

Cynthia Păun susține că nașterea nu poate fi tratată simplist și critică transformarea unei decizii medicale într-un mesaj de promovare. Ea subliniază că cezariana este, în multe cazuri, o necesitate, nu o alegere comodă, și că femeile ar trebui să primească informații corecte de la medici, nu să fie influențate sau judecate prin campanii publice.

Parlamentarul USR solicită instituțiilor să intervină de urgență pentru ca aceste panouri să fie „verificate, sancționate şi îndepărtate imediat”.

„Nu este normal ca spațiul public să fie folosit pentru a răspândi mesaje care pot afecta sănătatea şi deciziile unor oameni aflați într-un moment vulnerabil. Responsabilitatea nu este opțională atunci când comunici în spațiul public. Iar legea trebuie aplicată, nu ignorată”, mai adaugă senatoarea Cynthia Păun, pe FB.

Controversa apare însă din modul în care sunt formulate aceste mesaje, pe care unele femei le percep ca fiind discriminatorii.

În plus, panourile nu oferă nicio informație despre autorii campaniei și nu includ vreo trimitere către un site sau o sursă oficială. Acest lucru i-a făcut pe mulți să se întrebe cine se află, de fapt, în spatele lor, publică Adevărul.

