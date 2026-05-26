Prima pagină » Actualitate » Mircea Dinescu, pamflet la zi: Și dacă-l reșapăm și pe Dracula,/că merge la pachet cu Nicușor,/putem cînta, c-am regăsit formula:/O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!

Mircea Dinescu, pamflet la zi: Și dacă-l reșapăm și pe Dracula,/că merge la pachet cu Nicușor,/putem cînta, c-am regăsit formula:/O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!

Mircea Dinescu, pamflet la zi: Și dacă-l reșapăm și pe Dracula,/că merge la pachet cu Nicușor,/putem cînta, c-am regăsit formula:/O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Mircea Dinescu a revenit cu un nou pamflet. În versuri, scriitorul ironizează decizia Administrației Prezidențiale conduse de Nicușor Dan de a încheia un contract de lobby în Statele Unite ale Americii. Contractul este evaluat la 565.000 de dolari lunar.

Administrația Prezidențială anunțase luni, 25 mai, printr-un comunicat, că au fost contractate serviciile unei firme de lobby americane pentru „aprofundarea” relațiilor România – Statele Unite. Vezi AICI mai multe detalii.

Postarea scriitorului pe platforma Facebook

Postarea scriitorului pe platforma Facebook

Iată ce a notat scriitorul pe rețelele de socializare:

„O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!
(pamflet)
Dați bani americanilor să creadă
că-n țara asta fac deja ce vor,
că am ales cu drag dintr-o cireadă
un bou ce se ferește de covor,
că pe la noi sînt fluturi de mătase
și apometre-n rîuri de pripas,
c-avem capitalism de lemn-tănase
și praf de tobă bun de tras pe nas,
că nu degeaba se chiora bunicul
pe cer tot așteptînd americani,
el a sorbit răbdări cu polonicul
ca să păpăm stufat de Bolojan.
Și dacă-l reșapăm și pe Dracula,
că merge la pachet cu Nicușor,
putem cînta, c-am regăsit formula:
O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!”, se arată în postarea sa de pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

Recomandarea video

Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Leo Kanner, medicul care a descris pentru prima dată autismul și cum a ajuns lumea să înțeleagă această tulburare
SCANDALOS Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?
13:58
Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?
FLASH NEWS Traian Băsescu îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova
13:46
Traian Băsescu îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova
ADMINISTRAȚIE Primăria Capitalei, reacție după ce Gândul a relatat că Linia 5 de tramvai este blocată de mașini: „Montăm stâlpișori de cauciuc”
13:23
Primăria Capitalei, reacție după ce Gândul a relatat că Linia 5 de tramvai este blocată de mașini: „Montăm stâlpișori de cauciuc”
ANALIZĂ Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
13:22
Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
FLASH NEWS Radu Miruță, despre cum îi va afecta noua lege a salarizării pe militari: „Sunt oameni care sunt foarte buni și care sunt plătiți foarte slab”
13:18
Radu Miruță, despre cum îi va afecta noua lege a salarizării pe militari: „Sunt oameni care sunt foarte buni și care sunt plătiți foarte slab”
REACȚIE Ludovic Orban, reacție la varianta Eugen Tomac premier: „Ar fi o umilință supremă pentru PSD”
13:09
Ludovic Orban, reacție la varianta Eugen Tomac premier: „Ar fi o umilință supremă pentru PSD”

Cele mai noi

Trimite acest link pe