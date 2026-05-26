Mircea Dinescu, pamflet la zi: Și dacă-l reșapăm și pe Dracula,/că merge la pachet cu Nicușor,/putem cînta, c-am regăsit formula:/O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!

Mircea Dinescu a revenit cu un nou pamflet. În versuri, scriitorul ironizează decizia Administrației Prezidențiale conduse de Nicușor Dan de a încheia un contract de lobby în Statele Unite ale Americii. Contractul este evaluat la 565.000 de dolari lunar.
Administrația Prezidențială anunțase luni, 25 mai, printr-un comunicat, că au fost contractate serviciile unei firme de lobby americane pentru „aprofundarea” relațiilor România – Statele Unite. Vezi AICI mai multe detalii.
Iată ce a notat scriitorul pe rețelele de socializare:
„O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!
(pamflet)
Dați bani americanilor să creadă
că-n țara asta fac deja ce vor,
că am ales cu drag dintr-o cireadă
un bou ce se ferește de covor,
că pe la noi sînt fluturi de mătase
și apometre-n rîuri de pripas,
c-avem capitalism de lemn-tănase
și praf de tobă bun de tras pe nas,
că nu degeaba se chiora bunicul
pe cer tot așteptînd americani,
el a sorbit răbdări cu polonicul
ca să păpăm stufat de Bolojan.
Și dacă-l reșapăm și pe Dracula,
că merge la pachet cu Nicușor,
putem cînta, c-am regăsit formula:
O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!”, se arată în postarea sa de pe Facebook.
