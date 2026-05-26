Mircea Dinescu, pamflet la zi: Și dacă-l reșapăm și pe Dracula,/că merge la pachet cu Nicușor,/putem cînta, c-am regăsit formula:/O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!

Mircea Dinescu a revenit cu un nou pamflet. În versuri, scriitorul ironizează decizia Administrației Prezidențiale conduse de Nicușor Dan de a încheia un contract de lobby în Statele Unite ale Americii. Contractul este evaluat la 565.000 de dolari lunar.

Administrația Prezidențială anunțase luni, 25 mai, printr-un comunicat, că au fost contractate serviciile unei firme de lobby americane pentru „aprofundarea” relațiilor România – Statele Unite. Vezi AICI mai multe detalii.

Iată ce a notat scriitorul pe rețelele de socializare:

„O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!

(pamflet)

Dați bani americanilor să creadă

că-n țara asta fac deja ce vor,

că am ales cu drag dintr-o cireadă

un bou ce se ferește de covor,

că pe la noi sînt fluturi de mătase

și apometre-n rîuri de pripas,

c-avem capitalism de lemn-tănase

și praf de tobă bun de tras pe nas,

că nu degeaba se chiora bunicul

pe cer tot așteptînd americani,

el a sorbit răbdări cu polonicul

ca să păpăm stufat de Bolojan.

Și dacă-l reșapăm și pe Dracula,

că merge la pachet cu Nicușor,

putem cînta, c-am regăsit formula:

O, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor!”, se arată în postarea sa de pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto