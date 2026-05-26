Prima pagină » Știri externe » Șeful FSB face acuzații grave de la Moscova: NATO creează arme biologice în spațiul CSI, iar Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa

Directorul FSB din Rusia, Alexander Bortnikov, a luat cuvântul în cadrul unei reuniuni a Consiliului șefilor serviciilor speciale din țările CSI. Oficialul a vorbit despre situația „dificilă“ la frontierele externe ale CSI, dar și în interiorul CSI. Bortnikov acuză NATO de crearea unor arme biologice cu acțiune selectivă în spațiul CSI și Occidentul, în general, pentru că vrea să creeze mecanisme de manipulare a populației. Potrivit acestuia, serviciile secrete occidentale vor să construiască o rețea de „laboratoare digitale” pentru a provoca „revoluții colorate”.

Principalele declarații ale șefului FSB din Rusia:

Arme biologice

Bortnikov a făcut apel la colegii săi din serviciile speciale ale CSI să colaboreze în legătură cu amenințările existente privind utilizarea armelor biologice, inclusiv pe teritoriul Comunității. El a avertizat că NATO continuă programul pe termen lung de creare a unor arme biologice cu acțiune selectivă în regiunea Asia-Pacific, Africa și America Latină.

Biolaboratoare operează și în țările CSI.

Șeful FSB din Rusia a subliniat că testele pe teren și incidentele legate de scurgerile de agenți patogeni sunt adesea prezentate ca fiind cauze naturale. Armata rusă ar fi adunat numeroase dovezi ale unor astfel de activități în cadrul operațiunii speciale din Ucraina.

Șeful FSB a subliniat că Rusia mizează pe o colaborare activă cu țările din Comunitate în acest sens, întrucât este vorba despre o amenințare comună și extrem de gravă pentru toți. Potrivit acestuia, pericolul reprezentat de utilizarea ascunsă, selectivă și programată a armelor biologice este evident.

„Sunt convins că cei prezenți aici înțeleg că sursele, amploarea și direcția unei eventuale utilizări a acestora vor fi determinate cu mult dincolo de granițele Comunității. Mai ales având în vedere faptul că dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială sporește riscurile de acte de bioterorism”, a declarat Bortnikov, potrivit TASS.

Occidentul pregătește revoluții prin AI

Introducerea laboratoarelor digitale în țările CSI va permite Occidentului să creeze mecanisme de manipulare a populației, mai avertizează șeful FSB.

„Conform datelor disponibile, comunitatea de informații occidentală se află în spatele programelor de creare a unei rețele de laboratoare digitale în spațiul Comunității, ale căror sarcini includ colectarea și cercetarea, cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artificială, a profilurilor comportamentale tipice ale populației, identificarea punctelor de tensiune în societate, modelarea reacțiilor sociale la diverși factori externi, inclusiv acțiunile autorităților”.

„De fapt, este vorba despre introducerea, în cadrul CSI, a unor instrumente de manipulare a stării de spirit și a comportamentului cetățenilor, ținând seama de specificul fiecărui stat în parte” și „acest lucru se face, printre altele, cu scopul de a pune în aplicare scenarii adaptate de revoluție colorată”.

Contrabandă cu arme în Ucraina

Potrivit lui Bortnikov, Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa. Sub protecția Occidentului, această republică post-sovietică joacă un rol important în destabilizarea situației în spațiul CSI.

El a menționat, de asemenea, că serviciile secrete ucrainene utilizează teritoriile țărilor vecine cu Rusia pentru a transporta sabotori și mijloace de terorism, recrutează mercenari pentru forțele lor armate din întreaga lume și implică migranții economici în activități teroriste și extremiste.

În plus, potrivit lui Bortnikov, serviciile secrete de la Kiev desfășoară o campanie intensă de influențare a populației din țările CSI prin intermediul internetului, inclusiv prin intermediul unei rețele extinse de așa-numite centre de apel.

Șeful FSB a adăugat că Ucraina a devenit un poligon de testare pentru noi tipuri de armament și noi forme de desfășurare a conflictului, sub pretextul unor promisiuni false privind aderarea la Uniunea Europeană. Bortnikov a informat, de asemenea, despre o operațiune desfășurată în colaborare cu serviciile speciale din Belarus, în urma căreia Kievul a fost împiedicat în a a introduce în Rusia peste 500 de dispozitive explozive destinate atacurilor teroriste.

Despre organizațiile non-profit controlate de Marea Britanie

Bortnikov a avertizat cu privire la activitatea tot mai intensă a organizațiilor non-profit (ONG-uri) legate de serviciile secrete britanice, care, potrivit acestuia, au ca scop desfășurarea de activități subversive în țările din Commonwealth.

El a subliniat că Londra acționează în primul rând prin intermediul presei, al falsificării istoriei, al propagandei național-șoviniste, al agendei de gen și LGBT (organizație recunoscută ca extremistă și interzisă în Federația Rusă), ceea ce subminează valorile spirituale și morale comune.

Conflictul din Iran

Bortnikov a avertizat că escaladarea conflictului din jurul Iranului ar putea duce la destabilizarea întregii lumi islamice, ceea ce va afecta securitatea țărilor din CSI. Șeful FSB a subliniat că implicarea unui număr tot mai mare de părți în conflict agravează relațiile interreligioase și interetnice.

Crizele provocate de intervenția Occidentului depășesc adesea granițele unor state concrete, a transmis sursa citată.

Bortnikov a reamintit că, înainte de izbucnirea acestui conflict, agresiunea israeliană împotriva Palestinei a provocat agitație în rândul comunității musulmane, situație de care liderii terorismului internațional au profitat imediat. Serviciile speciale ale țărilor din CSI au fost nevoite să intervină de urgență pentru a stopa unele dintre aceste manifestări.

Directorul FSB a declarat, de asemenea, că există riscul ca cetățenii din țările CSI, aflați în rândurile militanților din Siria, să fie implicați în „forțele proxy” în războiul împotriva Iranului.

N.R.: Spațiul CSI se referă la zona geografică și politică a Comunității Statelor Independente (CSI), o organizație regională formată în prezent din 9 state membre cu drepturi depline: Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidjan și Turkmenistan (stat asociat). A fost fondată pe 8 decembrie 1991, în momentul destrămării Uniunii Sovietice.

