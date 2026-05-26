Kelemen Hunor comentează varianta Eugen Tomac premier: „Îl ştiu foarte bine, dar drumul este lung” / „Un guvern tehnocrat, a doua zi va rămâne singur”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, despre o posibilă nominalizare a europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcţia de premier, că îl cunoaşte foarte bine, dar de aici până la a spune cum vor vota, drumul este lung. El a mai precizat, despre guvern PSD-UDMR, că participarea Uniunii într-un guvern minoritar este puţin probabilă şi a menţionat că un guvern tehnocrat, a doua zi va rămâne singur, transmite stiripesurse.ro.

„Eugen Tomac e o personalitate politică cunoscută. Noi ne cunoaştem, parcă amândoi am fost interzişi din Ucraina, la un moment dat, pentru faptul că am susţinut drepturile românilor şi comunităţii maghiare din Ucraina. Deci, eu îl ştiu pe Eugen Tomac foarte bine, dar de aici şi până să spunem cum vom vota, sigur, drumul este lung, fiindcă nu ştim, nu au început discuţiile”, a spus liderul UDMR, la Parlament, întrebat despre o nominalizare a consilierului prezidenţial Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

Ulterior, Eugen Tomac a declarat pentru G4Media că „nu a fost niciodată interzis în Ucraina”, contrazicând direct afirmațiile lui Hunor.

Șeful UDMR a subliniat că trebuie aşteptată prima nominalizare de premier.

„Haideţi să aşteptăm prima nominalizare, eu am spus despre un guvern monocolor PSD ce am avut de spus, nu s-a schimbat nimic, participarea noastră într-un guvern minoritar, fără o susţinere transparentă şi predictibilă, în Parlament, e puţin probabilă. Deci, până când nu avem o nominalizare şi o încercare de a forma un guvern… eu cu a doua încercare nu m-aş ocupa, fiindcă am înţeles din discuţiile de până acum că prima variantă a trebuit să treacă, asta este intenţia”, a mai comentat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a trasat o directivă clară pentru noul Guvern

Liderul UDMR a vorbit și despre prioritățile pe care noul Guvern trebuie să le aibă.

„Un program de guvernare minimal, cu PNRR, SAFE, finanțarea deficitului. Disputele noastre nu erau de aceste chestiuni. Pentru următorul guvern trebuie ceva minimal și să relamsăm economia”, a spus Hunor.

Kelemen Hunor nu crede că președintele Nicușor Dan va încerca să fie „jucător” în nominalizarea noului premier.

„Dacă ar fi fost Băsescu sigur ar fi mers pe o variantă de acest gen. Până acum Dan nu a mers pe acest joc. Noi n-avem multe linii roșii. Nu putem guverna cu AUR, SOS. Trebuie însă restabilită coaliția veche, măcar până în 2027”, a explicat el.

Liderul UDMR avertizează asupra unui guvern tehnocrat

Kelemen Hunor a subliniat că „un guvern tehnocrat ar avea următoarea problemă a doua zi, şi anume că toată lumea va fi în opoziţie, iar de aici lucrurile se vor complica”.

„Un guvern politic trebuie să aibă o susţinere politică şi o majoritate politică, deci din PSD cu UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate şi cu USR, se poate şi cu PNL, se pot discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului, variante politice, dar un guvern tehnocrat, a doua zi va rămâne singur şi toată lumea va fi în opoziţie. Aşa s-a întâmplat şi data trecută şi cine a beneficiat dintr-o astfel de situaţie, atunci PSD, acum AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat”, a subliniat liderul UDMR.

Potrivit liderului UDMR, guvernul trebuie învestit.

„Aşteptăm nominalizarea şi discuţiile, dacă cumva doreşte să discute, premierul desemnat, cu noi. Nici asta nu ştim dacă doreşte, poate că are deja o formulă în cap, chiar o formulă negociată. Deci trebuie să fim calmi, trebuie să avem răbdare. Eu nu am informaţii în acest moment mai mult decât am citit în presă”, a adăugat Kelemen Hunor.

