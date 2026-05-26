România se pregătește de SAFE 2, anunță un oficial din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Potrivit acestuia, întreaga sumă se ridică la aproximativ 800 de miliarde de euro la nivel european. La Administrația Prezidențială a fost constituit deja un grup de lucr pe această temă, grup care include și MApN.

Informația a fost făcută de colonelul Narcis Brotac, șef de birou la Direcția de Planificare a Apărării – Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Potrivit lui Narcis Brotac, întreaga sumă se ridică la aproximativ 800 de miliarde de euro.

Oficial MAN:

Colonelul Brotac a explicat pentru stiripesurse că SAFE 2 va debuta în anul 2027 la nivel european și include o direcție din care va face parte și țara noastră.

„La nivel european, o să existe și SAFE 2. (…) SAFE 2 începe în 2027 și se bazează pe o direcție la care România este parte. Sunt proiecte europene în aceleași condiții de eligibilitate ca și SAFE 1. Adică tot cu 65% echipamente produse în Europa sau cu sorginte europeană”, a spus reprezentantul Ministerului Apărării Naționale.

Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței „REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI PRIN DEZVOLTAREA INDUSTRIEI DE APĂRARE”. Aceasta a fost organizată de Financial Intelligence, cu sprijinul Organizației Patronale Industria de Apărare (OPIA), la Parlament.

Valoarea SAFE 2 va fi 800 miliarde de euro

Întrebat de președintele Comisiei de Apărare din cadrul Senatului României, Nicoleta Pauliuc (foto), care este valoarea SAFE 2, colonelul Narcis Brotac a invocat o sumă colosală, de până la 800 de miliarde de euro.

„Este un mini SAFE 2 care începe în 2027. Sunt proiecte de 1,5 miliarde de euro, împărțite în proiecte mari, adică peste 50 de milioane de euro de fiecare. În programul mare, care o să fie aprobat la nivel european, ar trebui să fie până la 800 de miliarde de euro, așa cum este în programul Readiness. Tot programul Readiness are 800 de miliarde de euro nenominalizat, în care are mai multe mecanisme financiare. Unul este SAFE. REDIP este al doilea mecanism care nu a fost implementat. Se discută la nivel european despre cum se va implementa”, a mai precizat colonelul Brotac.

Mecanismul REDIP va urma modelul SAFE 1

Oficialul din Apărare a mai afirmat că există deja un grup de lucru în cadrul Administrației Prezidențiale, la care participă și MApN,

„Dar din ce date avem la momentul ăsta și este un grup la nivelul Administrației Prezidențiale, la care participă și MApN, se va desfășura cam aceeași în măsură cum se desfășoară SAFE 1. Cam în aceleași condiții de eligibilitate pentru industria națională sau industria europeană de armament”, a completat acesta.

La eveniment au mai fost prezenți Răzvan Marian Pîrcălăbescu, director general al ROMARM, Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei de Apărare din Senat, Mihai Fifor, vicepreședintele al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, senatorul Ștefan Radu Oprea, generalul Daniel Petrescu, fost șef al Statului Major al Apărării, generalul Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major al Apărării, generalul Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO, precum general-maior Haientz Patriche, adjunct al șefului DGPI.

AUTORUL RECOMANDĂ

Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”

Undă verde pentru controversatul program SAFE. România va împrumuta aproape 17 miliarde de euro pentru apărare