Siegfried Mureșan susține că PSD se pregătește să facă opoziție în cadrul viitorului guvern

Europarlamentarul Siegfried Mureșan afirmă că PSD se pregătește să facă opoziție în cadrul viitorului guvern și susține că social-democrații ar fi preferat să se poziționeze împotriva PNL din interiorul Executivului. Acesta a transmis că liberalii nu vor accepta o astfel de formulă și că PSD va ajunge să facă opoziție premierului.

Siegfried Mureșan: „Nu vom intra în guvern cu ei”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Siegfried Mureșan a afirmat că PNL nu va accepta să intre într-un guvern în care social-democrații ar face opoziție liberalilor din interiorul coaliției.

„Ei ar fi preferat să facă opoziție la PNL în cadrul viitorului guvern, dar noi nu vom cădea în această capcană. Nu stăm la dispoziție pentru asta. Nu vom intra în guvern cu ei”, a transmis europarlamentarul.

PSD ar urma să facă opoziție premierului

Siegfried Mureșan a susținut că, în aceste condiții, PSD va face opoziție premierului în cadrul viitorului guvern. Europarlamentarul a precizat că această perspectivă trebuie comunicată și lui Luca Niculescu.

„Atunci, PSD-ul va face opoziție la premier în cadrul viitorului guvern. Este corect față de domnul Luca Niculescu să îi spunem că acest lucru se va întâmpla”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.